В преддверии традиционного декабрьского сезона повышенного спроса власти Казахстана приняли ряд мер для стабилизации цен на продукты питания, сообщили на совещании по инфляции под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина, передает BAQ.KZ.

Основные меры включают:

Расширение перечня социально значимых товаров. Комитет торговли подготовил проект, включающий продукты с высокой ценовой волатильностью. Этот перечень позволит контролировать стоимость наиболее востребованных товаров.

Продолжение ярмарок и акции "Береке fest". В регионах уже проведено более 5 тыс. сельскохозяйственных ярмарок. В декабре мероприятия пройдут каждую неделю, включая предновогодние акции с доступными ценами.

Работа с импортёрами и поставщиками. Создан пул крупных импортеров продовольствия, с которыми проведут встречи для обеспечения стабильных цен на импортные товары.

Мониторинг цен и оперативное реагирование. Министерство торговли совместно с акиматами будет следить за изменениями на рынке и принимать меры в случае роста цен.

Ранее в ноябре удалось удержать цены на социально значимые продукты на нулевом уровне, и власти рассчитывают, что комплекс этих мер позволит сохранить доступность продовольствия в декабре.