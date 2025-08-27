  • 27 Августа, 19:29

Как в Казахстане добывают самую качественную в мире медь

Фото: коллаж BAQ.KZ

Съемочная группа BAQ.kz продолжает работать в пресс - туре ТОО "Корпорация Казахмыс". Журналисты испытывают на себе работу на промышленных предприятиях и рассказывают о всех преимуществах такого труда. Заработная плата и условия улучшаются с каждым годом. На сей раз СМИ приехали на Жезказганскую обогатительную фабрику. В сутки сюда прибывает до 600 вагонов с рудой. А после посетили Жезказганский медеплавильный завод. Все этапы производства готового продукта смотрите в нашем специальном репортаже.

