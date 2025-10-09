В Казахстане активно развивается система подготовки педагогических кадров в области инклюзии. Министерство высшего образования и науки отмечает, что за последние годы страна сделала заметный шаг вперёд в формировании специалистов, способных работать с детьми с особыми образовательными потребностями. Подробнее в обзорном материале BAQ.KZ.

Во всех педагогических вузах Казахстана теперь изучаются дисциплины, связанные с инклюзивным образованием. Это значит, что будущие учителя получают базовые знания и практические навыки по работе с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата, речевого, сенсорного и психического развития.

Подготовку специалистов по направлению "Специальная педагогика" ведут 17 высших учебных заведений. Сейчас в них обучаются более шести тысяч студентов, из них почти половина – по государственным грантам. Только в бакалавриате учатся 5 602 человека, ещё 441 – в магистратуре и 54 – в докторантуре.

По данным министерства, ежегодно растёт количество государственных грантов по этому направлению: если в 2021-2022 учебном году их было 350, то в 2025-2026 их станет уже 677 в бакалавриате, 150 – в магистратуре и 13 – в докторантуре. Это говорит о повышенном внимании государства к подготовке педагогов нового поколения, способных работать с детьми с особыми образовательными потребностями.

Сегодня в Реестре образовательных программ зарегистрированы 46 программ по специальной педагогике: от логопедии и тифлопедагогики до педагогики ранней поддержки и инклюзивного образования.

Международное сотрудничество и новые стандарты

Отдельного внимания заслуживает проект Всемирного банка "Модернизация среднего образования", в рамках которого совместно с Назарбаев Университетом и финскими вузами разработаны 30 инновационных образовательных программ. Эти программы уже прошли пилотирование и с сентября 2024 года внедряются в педагогических университетах страны.

Первый выпуск по новым стандартам ожидается в 2028 году. Главная особенность этих программ – акцент на исследовательские навыки, цифровизацию в образовании и современные методы инклюзивной педагогики.

Так, в Казахстане впервые запущены программы "Педагогика ранней поддержки" и "Эргопедагогика". Они реализуются на базе Казахского национального педагогического университета имени Абая, Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова и Атырауского университета им. Х. Досмухамедова.

Будущие специалисты по педагогике ранней поддержки осваивают технологии прикладного анализа поведения (ABA-терапия), методы мотивации и индивидуализации обучения. Выпускники по направлению "Эргопедагогика" готовятся к работе с детьми с нарушениями развития, помогая им улучшать двигательные, эмоциональные и когнитивные способности.

Современные подходы и технологическое оснащение

Чтобы новые знания не оставались теорией, министерство делает ставку на практическую базу. В 2024 году 14 вузов, готовящих дефектологов и педагогов инклюзивного образования, получили специальные кабинеты инклюзии и оборудование, включая принтеры Брайля для студентов с нарушениями зрения.

Кроме того, вузы интегрируют в свои учебные планы современные дисциплины: "Методика диагностики аутизма ADOS-2", "Основы прикладного анализа поведения", "Прикладной анализ поведения (ABA)".

67 преподавателей уже прошли обучение по этим направлениям, получив международные сертификаты и доступ к электронной платформе, где они продолжают консультироваться с экспертами и обмениваться опытом.

Курс на осознанную инклюзию

Подготовка педагогов для работы с особыми детьми – не разовая инициатива, а долгосрочная стратегия, которая должна обеспечить Казахстан квалифицированными специалистами и современными подходами в сфере образования.

Как отмечают в Министерстве высшего образования и науки, инклюзивное образование – это не просто адаптация учебного процесса, а создание равных возможностей для всех детей. И именно поэтому формирование педагогов, умеющих видеть потенциал в каждом ребёнке, сегодня становится одной из ключевых задач казахстанской системы образования.