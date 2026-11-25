В Казахстане рассматривают возможность изменить тарифы на электроэнергию для крупных тепличных хозяйств в обмен на обязательства по сдерживанию цен на овощи. Дополнительные меры готовят и для рынка мяса и молочной продукции, передает BAQ.KZ.

Электроэнергия в обмен на стабильные цены

С наступлением холодов огурцы и помидоры традиционно прибавляют в цене. В этом году сдержать сезонное подорожание овощей хотят за счет договоренностей с тепличными хозяйствами.

Министерства торговли и сельского хозяйства определили 40 крупных производителей, с которыми ведут переговоры о стабилизации цен.

Для 14 из них, закупающих электроэнергию на оптовом рынке, рассматривают возможность перехода на розничный тариф. Взамен владельцы теплиц должны будут взять на себя обязательства по сдерживанию отпускных цен на огурцы и помидоры.

Министерству энергетики поручили проработать этот механизм.

Мясо без посредников

В преддверии сезона согыма в регионах намерены проводить больше специализированных ярмарок «Соғым-FEST». На них казахстанцы смогут покупать мясо напрямую у производителей, минуя посредников.

Кроме того, в Правительстве рассматривают дополнительные меры регулирования экспорта говядины и баранины, чтобы обеспечить достаточное предложение мяса на внутреннем рынке.

Молоко дорожает еще до попадания на прилавок

С начала года стоимость сырого молока выросла на 6,4%. Производители молочной продукции подняли отпускные цены на 5,4%, а для покупателей молочная продукция подорожала на 5,8%.

Чтобы сдержать дальнейший рост цен, производителей молока и перерабатывающие предприятия хотят привлечь к заключению соглашений о стабилизации стоимости продукции.

Все эти меры обсудили на совещании в Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина.

По итогам октября годовая продовольственная инфляция в Казахстане замедлилась с 8,5% до 7,6%. За месяц продукты подорожали на 0,2%.

Акиматам поручили усилить контроль за ценами, проводить больше сельскохозяйственных ярмарок и следить за наличием продуктов на внутреннем рынке.