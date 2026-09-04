Как в Казахстане работают с семьями потенциальных доноров
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39 трансплантаций органов от 12 посмертных доноров провели в Казахстане в 2026 году. Эти данные озвучили на ежегодной республиканской конференции трансплант-координаторов в Астане, передает BAQ.KZ.
Сейчас в стране работают 20 региональных и 29 стационарных трансплант-координаторов. Они сопровождают процессы, связанные с донорством, взаимодействием медицинских команд и работой с семьями потенциальных доноров.
На встрече специалисты разобрали вопросы посмертного донорства, диагностики смерти мозга и взаимодействия врачей на разных этапах трансплантации.
Отдельная часть программы была посвящена разговорам с родственниками потенциальных доноров и психологическим аспектам такой работы. В обсуждении участвовали специалисты в области медицины, психологии и коммуникаций.
«Ежегодная конференция позволяет нам поддерживать единый профессиональный подход в работе трансплант-координаторов, обмениваться практическим опытом и своевременно обсуждать вопросы, которые возникают в регионах», - сказал директор Республиканского центра координации трансплантации Айдар Ситказинов.
По его словам, такие встречи входят в работу по развитию донорства и трансплантации в стране.
Конференцию ежегодно проводит Республиканский центр координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг для специалистов из регионов.
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