Как в Казахстане работают с семьями потенциальных доноров

39 трансплантаций органов от 12 посмертных доноров провели в Казахстане в 2026 году. Эти данные озвучили на ежегодной республиканской конференции трансплант-координаторов в Астане, передает BAQ.KZ.

Сейчас в стране работают 20 региональных и 29 стационарных трансплант-координаторов. Они сопровождают процессы, связанные с донорством, взаимодействием медицинских команд и работой с семьями потенциальных доноров.

На встрече специалисты разобрали вопросы посмертного донорства, диагностики смерти мозга и взаимодействия врачей на разных этапах трансплантации.

Отдельная часть программы была посвящена разговорам с родственниками потенциальных доноров и психологическим аспектам такой работы. В обсуждении участвовали специалисты в области медицины, психологии и коммуникаций.

«Ежегодная конференция позволяет нам поддерживать единый профессиональный подход в работе трансплант-координаторов, обмениваться практическим опытом и своевременно обсуждать вопросы, которые возникают в регионах», - сказал директор Республиканского центра координации трансплантации Айдар Ситказинов.

По его словам, такие встречи входят в работу по развитию донорства и трансплантации в стране.

Конференцию ежегодно проводит Республиканский центр координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг для специалистов из регионов.