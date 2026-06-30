Как в Казахстане решают споры на нефтяных предприятиях: итоги встречи в Астане

В Астане чиновники, профсоюзы и крупные нефтегазовые компании (среди которых «КазМунайГаз» и QazaqGaz) сели за стол переговоров. Главная тема — как сделать так, чтобы рабочие на нефтепромыслах трудились в безопасности, вовремя получали честную зарплату, а любые споры решались мирно и без забастовок. Встречу провел вице-министр энергетики Кудайберген Туткышбаев. Говорили честно и по делу, уделив особое внимание западным регионам страны — Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и другим областям.

На заседании разобрали конкретные примеры того, как властям и бизнесу удается находить компромисс с рабочими. В качестве успешного примера привели недавние ситуации в Жанаозене — в частности, в компании «МунайСпецСнаб Компани» и у некоторых других подрядчиков. Напомним, там водители и сервисные рабочие требовали поднять тарифные ставки, выплатить премии к праздникам и улучшить соцпакет, чтобы их условия не отличались от сотрудников головных компаний.

Вместо затяжного конфликта сработал открытый диалог: министерство энергетики, акимат и руководство «КазМунайГаза» оперативно усадили руководство компаний и рабочих за стол переговоров. В итоге компромисс был найден, люди вернулись к работе, а производство не останавливалось ни на день.

«КазМунайГаз» сейчас активно внедряет в регионах свои оперативные штабы и цифровые системы контроля. Это помогает замечать недовольство в коллективах или проблемы с безопасностью еще до того, как они перерастут в серьезный конфликт. QazaqGaz отчитался о бытовых условиях. Компания вовсю обновляет вахтовые поселки и улучшает условия жизни на дальних точках, чтобы снизить общее напряжение среди рабочих.

Главный итог встречи: любые проблемы на предприятиях нужно решать через профсоюзы и специальные комиссии, не доводя ситуацию до стихийных протестов. Недропользователям и подрядчикам дали четкое указание — всегда быть на связи со своими коллективами и слышать людей.