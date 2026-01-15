В Казахстане сохраняется стабильная ценовая ситуация на социально значимые продовольственные товары. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики по итогам первой недели текущего года, передает BAQ.KZ.

По информации Минторговли, с 4 января в стране начал действовать временно расширенный перечень социально значимых продовольственных товаров. Если ранее в него входило 19 наименований, то теперь список увеличен до 31 позиции. В обновлённый перечень включены товары, которые оказывали наибольшее влияние на продовольственную инфляцию, в том числе огурцы, помидоры, яблоки, чай, сметана, рыба, говядина (на кости и без), мясо кур, куры, конина и твёрдый сыр.

По данным статистики, индекс цен на социально значимые продукты за первую неделю года составил 0,2 процента — на том же уровне, что и за аналогичный период прошлого года. При этом в 2026 году показатель зафиксирован уже с учётом расширенного перечня, что, как отмечают специалисты, говорит о сохранении стабильной ценовой динамики.

Кроме того, по ряду товаров из обновлённого списка зафиксировано снижение цен в пределах 0,1–0,5 процента. В частности, подешевели яблоки — на 0,5 процента, огурцы и помидоры — на 0,4 процента. В сегменте бакалейных товаров снижение цен отмечено на твёрдые и полутвёрдые сыры — на 0,3 процента, а также на чёрный чай — на 0,2 процента. В группе мясной и рыбной продукции цены снизились на 0,1 процента, на сметану — также на 0,1 процента.

Для сдерживания цен с начала года проводится мониторинг торговых объектов и разъяснительная работа с представителями бизнеса. Так, 13 января заместитель председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Даулен Кабдушев совместно с представителями акимата провёл мониторинг цен на рынках Астаны.

По его словам, аналогичная работа ведётся во всех регионах страны. Он напомнил, что товары, включённые в перечень социально значимых, подпадают под государственный контроль, а предельная торговая надбавка на них не должна превышать 15 процентов.