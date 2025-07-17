Во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций представитель Комитета лесного хозяйства и животного мира Азамат Абуов прокомментировал реализацию программы по озеленению, уделив особое внимание вопросам приживаемости высаженных деревьев. Об этом сообщает BAQ.KZ.

По его словам, ответственность за посадку двух миллиардов деревьев на территории государственного лесного фонда возложена на Министерство экологии. Контроль за приживаемостью осуществляется через специальный механизм.

"Здесь механизм отработан. После посадки в осенний период обязательно проводится инвентаризация посаженных деревьев. Создаётся специальная комиссия, по итогам составляется акт. В акте указываются причины, объективные причины неприживаемости, если таковые имеются. Если отпад составляет более 15 %, то на следующий год лесовладелец обязан досадить соответствующие площади", — пояснил Азамат Абуов.

Он также подчеркнул различие в технологиях посадки деревьев в зависимости от территории. Так, на землях государственного лесного фонда используются двухлетние сеянцы высотой около 15–20 сантиметров. После их высадки проводится только минимальный уход, направленный на предотвращение зарастания сорной растительностью. Полив и другие агротехнические мероприятия в этих условиях не предусмотрены.

Абуов отметил, что за посадками в населённых пунктах следят местные исполнительные органы.

"Что касается территории населённых пунктов, согласно закону о растительном мире, контроль за выполнением этих работ возложен на местные исполнительные органы. По имеющейся информации, если деревья высажены на территории населённых пунктов, то подрядчик обязуется — если акт приёмки ещё не подписан — в течение трёх лет заменить высохшие деревья и осуществлять за ними уход. Если, например, деревья высохли, подрядчик берёт на себя обязательство восстановить их", — рассказал спикер.

Он также прокомментировал ситуацию с приживаемостью деревьев, высаженных в последние годы. По словам Абуова, этот вопрос находится на постоянном научном контроле, а нормативы приживаемости определяются по регионам.

"Наши учёные занимаются изучением приживаемости деревьев. На территории государственного лесного фонда наблюдения ведутся с 60–70-х годов. По каждому региону, в зависимости от климатических условий, у нас принята нормативная приживаемость древесных пород. В Кызылординском регионе, например, из-за агрессивных засолённых почв нормативная приживаемость составляет 30 %. В некоторых регионах она достигает 70–80 % в зависимости от климатических и почвенных условий", — пояснил Азамат Абуов.

При этом он добавил, что в населённых пунктах возможно добиться стопроцентной приживаемости, если соблюдаются все агротехнические требования.

В завершение Абуов напомнил, что выполнение поручения по посадке двух миллиардов деревьев было продлено до 2027 года.