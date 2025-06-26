В Жамбылской области прошла уникальная для Казахстана операция по мультиорганному забору органов от посмертного донора. Благодаря решению одной семьи и слаженной работе врачей, сразу три пациента из разных регионов страны получили шанс на новую жизнь, передает BAQ.KZ.

Пациентка 1976 года рождения поступила в Жамбылскую многопрофильную областную больницу с диагнозом — острое нарушение мозгового кровообращения и обширное кровоизлияние в мозг. Несмотря на все усилия врачей, спустя три дня была констатирована смерть головного мозга.

После выполнения всех юридических процедур и получения согласия от родственников было принято важное решение — подарить шанс на жизнь другим людям.

В ходе высокотехнологичной и срочной операции у донора были изъяты сердце, печень и почки. Вся процедура потребовала максимальной скорости, чёткости действий и участия нескольких медицинских команд из разных городов.

Сердце экстренно доставили в Шымкент, где его пересадили молодой пациентке, которая находилась на грани жизни и смерти. Печень и почки были оперативно перевезены в Астану и также успешно использованы для трансплантации другим нуждающимся пациентам.

В операции участвовали специалисты Жамбылской многопрофильной областной больницы, Национального научного онкологического центра (NROC), Центра сердца University Medical Center, Центра сердца Шымкента, а также сотрудники медицинской авиации.

Координацию всех этапов обеспечивал Республиканский центр по координации трансплантации и ВТМУ Министерства здравоохранения РК.

Мультиорганный забор органов — одна из самых сложных процедур в трансплантологии, требующая не только профессионализма врачей, но и безупречной логистики между регионами. В Казахстане такие операции пока редкость, но именно они позволяют спасать жизни тех, кто долгие месяцы и годы ожидает своего донора.

Отдельные слова благодарности медики адресовали семье донора за гуманное и мужественное решение. Благодаря их согласию сегодня трое казахстанцев могут начать новую жизнь.