В Казахстане разрабатывают технологии улавливания углекислого газа, способные снизить нагрузку на окружающую среду и модернизировать энергетический сектор. Об этом в документальном фильме редакции BAQ.KZ рассказал профессор Назарбаев Университета Ербол Сарбасов, передает корреспондент.

Ербол Сарбасов - профессор Школы инженерии и цифровых наук Назарбаев Университета. Его научная деятельность связана с энергетикой, новыми материалами и технологиями снижения выбросов.

По словам ученого, Казахстан, где значительная часть энергии вырабатывается из угля, особенно нуждается в подобных решениях.

«В Казахстане исторически сложилось, что большая доля энергии производится за счет угля. Это означает высокий уровень выбросов углекислого газа. Поэтому вопрос его улавливания и переработки становится стратегически важным», - отметил Ербол Сарбасов.

Исследователь работает над созданием материалов, способных эффективно захватывать CO₂.

«Мы создаем лабораторные установки и тестируем различные материалы. Наша задача - добиться того, чтобы углекислый газ можно было улавливать даже при высоких температурах и в сложных условиях, характерных для промышленности», - пояснил профессор.

Он добавил, что мировая конкуренция в этой сфере усиливается.

«Если раньше основными центрами развития таких технологий были Европа и США, то сегодня Китай активно выходит вперед. Это означает, что нам необходимо развивать собственные научные решения», - подчеркнул он.

По его словам, внедрение таких технологий способно изменить энергетический сектор.

«Это не только экологический вопрос. Это экономика будущего - новые технологии, новые рынки, новые возможности для страны», - заявил Ербол Сарбасов.

Таким образом, развитие экологических технологий может стать одним из ключевых направлений модернизации энергетики Казахстана.

