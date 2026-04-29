Казахстану грозит нехватка воды: власти озвучили меры

Вопрос водной безопасности один из актуальных из-за изменения климата, засух и нехватки воды в отдельных регионах страны. Неравномерное распределение воды по территории и зависимость от трансграничных рек усиливают риски дефицита, особенно в сельском хозяйстве и промышленности. Какие меры будут усилены для модернизации водной инфраструктур? Подробнее в материале корреспондента BAQ.KZ.

Объем поверхностных водных ресурсов

В Министерстве водных ресурсов и ирригации в ответ на запрос редакции сообщили, что среднемноголетний объем поверхностных водных ресурсов Казахстана составляет около 106 км³. Из них 55,7% формируется внутри страны, а 44,3% поступает из соседних государств.

По данным ведомства, в последние годы общий водозабор остается стабильным: в 2020 году он составил 24,9 км³, в 2021 году - 24,5 км³, в 2022 году - 25 км³, а в 2023 году - 24,9 км³. При этом в министерстве не исключают роста потребления воды из-за развития нефтегазового сектора на западе страны и горнодобывающей промышленности в центральных регионах.

Основным потребителем воды остается сельское хозяйство - на него приходится около 60% общего водозабора. Еще 23,5% использует промышленность. Также в Казахстане есть значительный потенциал подземных вод: прогнозные ресурсы оцениваются в 40 км³ в год, однако фактически используется лишь небольшая их часть.

Регионы

Обеспеченность водой распределена неравномерно. Наиболее обеспеченными являются восточные и юго-восточные регионы, тогда как наименьшая обеспеченность в Центральном Казахстане. Также к уязвимым относятся южные и западные области страны, где ситуация во многом зависит от притока воды из соседних государств.

Основными причинами дефицита в ведомстве называют природно-климатические условия, неравномерное распределение водных ресурсов и сокращение трансграничного притока.

При этом Казахстан значительно зависит от внешних источников воды - около 44% водных ресурсов поступает из соседних стран, тогда как чуть более половины формируется внутри страны.

Комплексный план

Для восстановления и пополнения запасов пресной воды реализуется Комплексный план развития водной отрасли на 2024–2028 годы.

В его рамках предусмотрено строительство 42 новых водохранилищ, реконструкция 37 гидротехнических объектов, а также модернизация и строительство около 14 тысяч километров ирригационных каналов. Кроме того, активно внедряются водосберегающие технологии - ежегодно они будут применяться как минимум на 150 тысячах гектаров орошаемых земель.

В ведомстве отметили, что эти меры позволят дополнительно накапливать до 2,6 млрд кубометров талых и паводковых вод, сократить потери и повысить эффективность управления водными ресурсами.

Технологии

В Министерстве подчеркнули, что основной акцент в водосбережении делается на сельское хозяйство и промышленность.

В аграрном секторе, который потребляет больше всего воды (около 65%), активно внедряются современные технологии - капельное и дождевальное орошение, а также лазерное выравнивание полей. Государство стимулирует фермеров: увеличены субсидии на оборудование и воду для тех, кто внедряет водосберегающие решения. Благодаря этому такие технологии ежегодно охватывают около 150 тыс. гектаров, а их общая площадь уже превысила 543 тыс. гектаров.

В промышленности ключевой мерой стал переход на оборотное и повторное водоснабжение. Это означает, что вода после использования очищается и снова применяется в производстве, что позволяет значительно снизить забор из природных источников. Для предприятий такой переход закреплен на законодательном уровне: они должны представить планы до 2027 года и полностью внедрить новые системы до 2032 года.

Изменение климата

По данным «Казгидромета», к 2029 году в стране ожидается повышение температуры на 0,8–1,2°C, а также изменение уровня осадков. Это может привести к учащению засух, паводков и других экстремальных явлений.

В связи с этим в Казахстане уже реализуются системные меры, подчеркнули в Министерстве. Приняты Водный кодекс, Концепция развития системы управления водными ресурсами до 2030 года и Комплексный план развития водной отрасли на 2024–2028 годы.

Основные цели стратегии - обеспечить население и экономику водой в полном объеме, снизить риски природных катастроф и сохранить водные экосистемы.