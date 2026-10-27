Как в Казахстане выращивают огурцы на 15-метровых растениях

В Алматинской области на тепличном комплексе Green Land Alatau огурцы выращивают без обычной почвы, используя специальный субстрат из минеральной ваты. На площади 10 гектаров применяют современные технологии выращивания овощей, а собранный урожай поставляют в торговые сети Казахстана и экспортируют в Россию. Как устроено производство – в фоторепортаже BAQ.KZ.

Green Land Alatau расположен в городе Алатау Алматинской области. Общая площадь тепличного комплекса составляет 10 гектаров.

На предприятии применяют голландские технологии выращивания овощей в закрытом грунте. Это позволяет получать урожай в разные сезоны года.

Вместо обычной почвы используют специальную минеральную вату. Она служит основой для развития корневой системы растений.

Семена высаживают в небольшие кубики минеральной ваты. После появления четырёх-шести настоящих листьев рассаду переносят в основные тепличные блоки.

После пересадки растения продолжают расти и получать необходимые питательные вещества вместе с поливной водой.

За один производственный цикл длина огуречных плетей может достигать 14-15 метров. По мере роста их постепенно опускают вдоль рядов.

От появления цветка до достижения огурцом товарного размера проходит около 10-11 дней.

На предприятии выращивают среднеплодные огурцы. Вес одного плода обычно составляет 200–250 граммов.

Каждые три-четыре дня сотрудники удаляют лишние листья и формируют растения, создавая условия для дальнейшего плодоношения.

Огурцы собирают вручную. При благоприятных условиях с одного растения можно получать по одному плоду ежедневно.

В период активного плодоношения с одного производственного блока можно собирать около 30 тонн огурцов в сутки.

Один цикл выращивания длится четыре-пять месяцев. После его завершения старые растения удаляют, а тепличный блок очищают и готовят к новой посадке.

Собранные овощи поступают на склад, где их взвешивают, сортируют и подготавливают к реализации.

Перед транспортировкой огурцы охлаждают, чтобы сохранить свежесть и товарный вид. Урожай может поступить в магазины уже на следующий день после сбора.