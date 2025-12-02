В Казахстане вступил в силу обновлённый Водный кодекс, который серьёзно усиливает экологическую защиту водных объектов. В отличие от предыдущей редакции, где вода рассматривалась прежде всего как ресурс для хозяйственного использования, новый документ закрепляет её статус как ключевого элемента экосистемы, передает BAQ.KZ.

Запрет на глухие дамбы

Согласно статье 79, на малых реках полностью запрещено строительство глухих дамб — плотин без сооружений для пропуска воды. Такие конструкции перекрывают течение, ускоряют заиливание русла и могут приводить к полному пересыханию рек.

Все уже существующие глухие дамбы подлежат модернизации либо демонтажу, а русла — восстановлению.

Экологический сток: вода, которую нельзя забирать

Одним из ключевых нововведений стала обязательная норма экологического стока (статья 39) — минимального объёма воды, который должен оставаться в реке при любых условиях.

Экосток защищает:

популяции рыб,

прибрежные растения,

экосистемы малых рек, наиболее уязвимых к истощению.

Кто рассчитывает объем экологического стока

Расчёты выполняет Информационно-аналитический центр водных ресурсов МВРИ (статья 29). Показатели экостока определяются учёными-гидрологами по научным методикам — это не ориентировочные цифры, а обязательные нормативы

Водоохранные зоны под жёстким контролем

Новый кодекс (статьи 85, 133, 79, 83, 84) обязывает акиматы в течение двух лет определить водоохранные зоны в населённых пунктах. Усилена защита малых рек, озёр, водно-болотных угодий и ледников.

В старом кодексе такие нормы существовали, но механизмов реализации часто не было

Адаптация к изменению климата

Отдельная глава документа предусматривает:

расчистку и углубление русел,

строительство накопителей дождевых, талых и паводковых вод,

возможность накопления воды для использования в засушливый период без спецразрешения (при соблюдении требований).

Санация рек и озёр до 2027 года

В развитие норм кодекса в 2024 году утверждена Дорожная карта по санации водных объектов: в 10 областях будут очищены участки 51 реки и одного озера общей протяжённостью 815 км.