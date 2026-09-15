Как в МФЦА проверяют иностранные компании на санкционные риски

Все компании, регистрирующиеся в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА), проходят проверку на санкционные риски и добросовестность конечных бенефициаров. Об этом рассказал управляющий директор регулятора МФЦА Еркегали Еденбаев на брифинге в Правительстве, передает BAQ.KZ.

По его словам, на сегодняшний день в МФЦА зарегистрировано более 6,3 тысяч компаний из более чем 90 стран мира. Среди них есть компании из США, Великобритании, Китая, Турции, Сингапура, ОАЭ и России.

При регистрации каждой компании Комитет по регулированию финансовых услуг МФЦА проводит проверку ее конечных бенефициаров на добросовестность. Кроме того, проводится due diligence на наличие санкционных рисков.

«Это обязательное условие. Поэтому те компании, которые зарегистрированы на сегодняшний день в МФЦА, такую проверку прошли», - пояснил Еденбаев.

При этом контроль продолжается и после регистрации. Представитель AFSA отметил, что санкционные списки со временем меняются и, как правило, расширяются. Поэтому статус уже работающей в МФЦА компании также может измениться.

Для выявления таких рисков регулятор постоянно отслеживает санкционные списки и базы данных, позволяющие проверять юридических и физических лиц.

«Даже в отношении действующих компаний ситуация может поменяться. Для этого мы постоянно проводим мониторинг санкционных списков, мониторинг баз по определению добросовестности компаний, юридических и физических лиц. Эта работа постоянно осуществляется», - сообщил он.

Журналисты также спросили, что произойдет, если уже зарегистрированная компания впоследствии попадет под санкции.

По словам Еденбаева, в таком случае компания прекратит деятельность в МФЦА.

«Если рассматривать гипотетический случай, если такая компания будет выявлена, она прекратит свою деятельность в МФЦА», - заявил представитель регулятора.

При этом, как уточнил Еденбаев, на практике подобных случаев в МФЦА пока не было.