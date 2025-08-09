Какие события прошли в Семее накануне 180-летия Абая Кунанбаева? Напомним, юбилей поэта было решено праздновать 10 дней - торжественные события стартовали 1 августа. Все это время для жителей и гостей региона проходили концерты, конкурсы, спортивные состязания, выставки и фестивали. Журналист BAQ.kz работает в областном центре, чтобы показать их в деталях. Сегодня вас ждет научная конференция, закладка капсулы по строительству Дома дружбы и поэтический конкурс. Подробности в материале.