Школа аналитики TALDAU — один из заметных образовательных проектов в Казахстане, ориентированный на подготовку специалистов, способных работать с общественными процессами, государственными решениями и социальными данными. Программа объединяет практико-ориентированное обучение, работу с реальными кейсами и менторскую поддержку экспертов в сфере аналитики и госуправления.

Участниками школы становятся представители разных регионов и сфер — от общественных активистов до сотрудников государственных структур. Один из слушателей пятого потока школы аналитики TALDAU — заместитель председателя профсоюзного комитета “КәсіпҚорған” Управления ТОО "Корпорация Казахмыс", заместитель Руководителя-председателя ОО Молодежная организация Kemel Keleshek Арман Бейсекеев, житель Караганды. В интервью BAQ.KZ он рассказал, как проходит обучение, чем школа отличается от классических курсов и какую пользу она даёт для профессиональной деятельности.

- Расскажите, как вы узнали о школе аналитики TALDAU? Почему решили пройти обучение?

- О школе аналитики TALDAU я узнал из профессиональной среды — от коллег и через анонсы образовательных программ. Меня сразу заинтересовал формат: это не просто лекции, а работа с реальными общественными и управленческими темами. Я решил пойти учиться, потому что в своей работе всё чаще сталкиваюсь с необходимостью не просто поднимать вопросы, а уметь их анализировать, обосновывать и предлагать системные решения.

Сегодня во многих сферах — особенно в общественной и профсоюзной деятельности — возрастает запрос именно на аналитический подход, и школа TALDAU показалась логичным шагом для профессионального роста.

- Как это поможет вам в работе?

- Школа даёт инструменты анализа, которые напрямую применимы в моей работе — в профсоюзной и общественной деятельности. Это умение работать с данными, формулировать проблемы, выстраивать аргументацию, готовить аналитические доклады и предложения. Это переход от эмоций и интуиции к цифрам, фактам и логике.

Такой подход позволяет не только обозначать проблемные вопросы, но и предлагать взвешенные решения, которые могут быть использованы при разработке программ и управленческих решений.

- Был ли отбор в школу и легко ли вы его прошли?

- Для меня обучение в TALDAU началось ещё с региональной школы аналитики в Караганде. Это была первая региональная школа TALDAU, проведённая при поддержке управления по вопросам молодёжной политики акимата Карагандинской области.

Я входил в группу по направлению "Человеческий капитал", мы работали над темой "Караганда Vibe: как создать притягательный образ региона для молодежи". Вместе с командой мы подготовили аналитический доклад, который по итогам стал лучшим среди шести представленных работ.

Именно после этого, по рекомендации ментора, я подал документы на пятый поток школы аналитики TALDAU, куда успешно прошёл отбор. Таким образом, отбор в школу предполагает не формальный подход, а оценку мотивации, уровня подготовки и способности работать с аналитическими задачами.

- Вы живёте в Караганде. Удобно ли ездить на обучение в Астану?

Конечно, это требует времени и планирования, но обучение того стоит. К тому же, такие поездки — это смена обстановки, живое общение, новые контакты. Когда есть цель, расстояние не становится проблемой.

Формат очных встреч позволяет глубже погрузиться в процесс обучения и выстроить профессиональные связи, которые сложно заменить дистанционным форматом.

- Как проходят занятия? Что нового вы для себя взяли?

- Занятия проходят в интерактивном формате: лекции, обсуждения, командная работа, практические задания. Для меня особенно ценным стало понимание того, как правильно формулировать проблему и не подменять её следствиями. Также открыл для себя новые подходы к социальной аналитике и государственному управлению.

Большой акцент делается на практику, что позволяет сразу применять полученные знания к реальным задачам и кейсам.

- Какие полезные знакомства ты завёл за время обучения?

- Школа объединила очень сильных и мотивированных людей из разных регионов и сфер — госслужбы, общественных организаций, бизнеса, аналитики. Эти знакомства уже сейчас перерастают в профессиональное общение и, уверен, в будущие совместные проекты.

Формирование такого профессионального сообщества — одна из важных ценностей школы аналитики TALDAU.

- Что вы пожелаете тем, кто захочет пойти в следующий поток?

- Я бы пожелал не бояться. Если есть желание развиваться, разбираться в сложных процессах и реально влиять на происходящее — TALDAU даёт для этого хорошую базу. Главное — идти с открытой головой и готовностью учиться.

- Спасибо за интервью!

Школа аналитики TALDAU — это образовательная площадка, ориентированная на развитие аналитического мышления, навыков работы с данными и подготовки прикладных аналитических материалов, которую запустил Сенат Парламента Казахстана и лично Маулен Ашимбаев. Программа школы сочетает теоретическую базу, практическую работу над актуальными социально-экономическими и управленческими кейсами, а также наставничество со стороны экспертов.

Обучение в TALDAU позволяет участникам перейти от интуитивного восприятия проблем к системному анализу, научиться формулировать обоснованные предложения и выстраивать аргументацию, основанную на фактах и данных. Выпускники школы формируют профессиональное сообщество, которое продолжает взаимодействие и после завершения обучения.