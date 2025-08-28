В Министерстве науки и высшего образования подчеркнули необходимость усиления работы психологических служб в университетах. По словам представителей МНВО РК, в социальных сетях открыто публикуются факты трагических случаев, и это требует системного реагирования. Об этом сообщили в ходе брифинга на площадке СЦК, передаёт BAQ.KZ.

"Принят приказ министра науки и высшего образования, где чётко указано, что психологический штат каждого вуза должен быть не менее четырёх человек. На сегодняшний день психологи университетов компетентны: они умеют диагностировать, определять группы риска. Теперь стоит задача помочь дальше, а значит, необходимо оборудовать психологические кабинеты в каждом вузе", – пояснила Акерке Абылайхан.

В министерстве отметили, что планируется изменить название психологических служб на более нейтральное – "Центры ментального здоровья", чтобы у студентов не возникало предубеждений при обращении за поддержкой.

Отдельное внимание И.о. председателя Комитета высшего и послевузовского образования Акерке Абылайхан уделила вопросам освещения фактов суицидов в СМИ.

"Хотела бы отметить: заметьте, в последнее время факты суицида, прямо вот сценарий одинаковый – всё время падение. Это называется эффект Вертера. Иногда мы сами показываем студентам, что так можно. Поэтому, когда пишем об этих фактах, наверное, не надо указывать детали. Те семьи, которые сталкиваются с данной проблемой, просят не оглашать личные персональные данные", – сказала она.

По данным министерства, правоохранительные органы также ведут работу в этом направлении.