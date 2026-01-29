Активное внедрение искусственного интеллекта и развитие цифрового контента способны существенно ускорить экономический рост Казахстана и приблизить показатель валового внутреннего продукта к 10%. Об этом заявил корреспонденту BAQ.KZ сенатор Галиаскар Сарыбаев, комментируя перспективы цифровизации экономики.

По его словам, большинство экономически развитых и динамично развивающихся стран уже интегрировали технологии искусственного интеллекта в ключевые отрасли - от государственного управления и промышленности до финансового сектора и аналитики данных.

Сенатор подчеркнул, что отказ от системной работы с ИИ и цифровыми технологиями несет риски технологического отставания.

"В странах, которые активно внедряют цифровые технологии и искусственный интеллект, к 2030 году ВВП может вырасти до 15%. В государствах Центральной Азии этот показатель, по прогнозам, достигнет 10,4%. При этом текущий уровень роста ВВП Казахстана составляет около 6,5%, что оставляет значительный потенциал для ускорения экономического развития. Это означает, что у Казахстана есть реальные возможности приблизить рост ВВП к 10%. Для формирования цифровой державы в стране уже созданы необходимые институциональные и технологические условия", — отметил депутат.

Галиаскар Сарыбаев напомнил, что в Казахстане принят закон об искусственном интеллекте, который стал предметом общественной дискуссии. Часть экспертов считает его преждевременным, другие, напротив, настаивают на необходимости нормативного регулирования быстро развивающихся технологий.

По словам сенатора, принятие закона обусловлено объективной необходимостью заранее определить правовые рамки внедрения ИИ, поскольку новые технологии уже активно проникают в экономику и социальную сферу страны.

"Мы приняли нормативные основы заблаговременно, чтобы задать четкие правила и условия развития искусственного интеллекта. Кроме того, важно отметить, что Казахстан является единственной страной, принявшей цифровой кодекс, который формирует комплексный подход к регулированию цифровых процессов. В числе ключевых задач - создание собственной национальной базы данных, так называемой библиотеки больших данных. Структурирование и упорядочивание этих данных является критически важным условием эффективного развития искусственного интеллекта. Если данные не будут приведены в порядок, в будущем это может иметь негативные последствия как для экономики, так и для безопасности", — пояснил он.

Галиаскар Сарыбаев также остановился на практических результатах цифровизации, подчеркнув, что внедрение цифровых технологий уже оказывает ощутимое влияние на повседневную жизнь граждан и работу государственных органов.