В кулуарах Сената заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин ответил на вопрос журналистов о том, как вооружённый конфликт между Ираном и Израилем повлиял на товарооборот Казахстана и реализацию логистических проектов через территорию Ирана, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Как отметил Серик Жумангарин, делать конкретные прогнозы пока рано.

"Мы ждем, как ситуация будет развиваться. Все-таки надеемся, что мирное соглашение будет достигнуто. А то, что касается того, что мы потеряли, мы прежде всего поставляем продукты питания в Иран. Не думаю, что эти события как-то на это повлияют. Население надо кормить в любом случае. Страна большая", – сказал Жумангарин.

Однако вице-премьер выразил обеспокоенность состоянием логистических маршрутов, в частности железнодорожных путей, проходящих через Иран.

"Единственная железная дорога, которая ведет на юг, проходит через Иран. Других железных дорог нет, и нам, конечно, не хотелось бы, чтобы это каким-то образом повлияло. Мы не так много возим пока, поскольку иранские железные дороги не в лучшем состоянии находятся. Потом есть проблемы с переходами, станциями и так далее. Но планы у нас, в принципе, были большие в этом аспекте", – подчеркнул он.

По данным министра, товарооборот между Казахстаном и Ираном в 2024 году составил порядка 350 миллионов долларов, а за первые пять месяцев 2025 года достиг около 120 миллионов долларов.

Жумангарин добавил, что Министерство национальной экономики будет внимательно отслеживать развитие событий, особенно в части возможных рисков для логистических коридоров и дальнейшего роста экспорта.