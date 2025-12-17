Согласно данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), по состоянию на 1 ноября 2025 года объем депозитов резидентов в депозитных организациях составил 44,7 трлн тенге: в тенге — 35,2 трлн тенге, в иностранной валюте — 9,5 трлн тенге. При этом депозиты физических лиц достигли 24,8 трлн тенге.

Как выбрать депозит под свои цели и какие риски важно учитывать при таком способе сбережений — в материале BAQ.KZ.

Экономист Арман Байганов подчеркивает, что при выборе депозита важно в первую очередь отталкиваться от личной финансовой ситуации: понимать, какую сумму человек реально может откладывать и когда эти деньги понадобятся.

По его словам, если цель долгосрочная, стоит заранее сравнить условия в банках второго уровня и обратить внимание на депозиты без права досрочного снятия - как правило, по ним ставка выше. А вот по вкладам, где предусмотрено досрочное изъятие, процент может быть ниже или условия менее выгодными.

Он обращает внимание на то, что в Казахстане сейчас самая высокая базовая ставка - исторически за все эти годы - 18 процентов.

"Учитывая риски, что в возможном будущем будет снижение процентной (базовой) ставки, банки сейчас тоже хеджируют риски. У них краткосрочно, на 3–6 месяцев, самые высокие ставки по депозитам. А долгосрочно они стараются снижать, потому что, возможно, следующая базовая ставка будет не 18, а 15-14, например. Тогда у них ставка по кредитам тоже будет снижаться, и депозиты будут тоже снижаться до 15. Поэтому у многих на долгосрочные - больше года, двух - ставка ниже на сегодняшний день. Вот это надо учитывать", - говорит экономист.

По его словам, на данный момент из-за высокой базовой ставки более привлекательными выглядят краткосрочные депозиты на 3–6 месяцев.

Однако вкладчик может зафиксировать условия и на 2–3 года, пусть и под ставку на несколько процентных пунктов ниже, если рассчитывает, что в будущем базовая ставка начнёт снижаться.

Финансовый аналитик Андрей Чеботарев также считает, что нужно начинать при выборе депозита с определения своих целей.

"Если у вас сумма больше лимита гарантирования, можно посмотреть на рейтинг банка. Но в целом сейчас у нас кризис гиперликвидности: у банков очень много денег. Поэтому не вижу проблем в ближайшие несколько лет у большинства банков. Если вы все-таки сильно боитесь - выбирайте банки из первой десятки: им, по сути, ничего не угрожает", - говорит аналитик.

Он обращает внимание на то, что так называемые "жёсткие" вклады без возможности снятия обычно предлагают более высокую ставку, потому что банк заранее понимает, что эти деньги останутся на счёте весь срок и может уверенно планировать их использование

"Тем, кто обещает не забирать досрочно, ставят больший процент. Но если вы положили деньги на депозит, где нельзя забирать досрочно, а потом все же забрали — вас "наказывают" тем, что проценты пересчитывают (обычно по минимальной ставке или "до востребования"), - говорит аналитик.

В заключении, финансовый аналитик советует смотреть в первую очередь на процентную ставку и на удобство банка.

"Я советую смотреть на процентную ставку и на то, насколько вам удобен банк: есть ли рядом отделение, удобно ли пользоваться приложением, как обслуживание — такие банальные вещи.

В депозитах все банки плюс-минус равны. Особенно если у вас сумма до лимита гарантирования КФГД: тогда вам вообще всё равно, какой банк, и вы можете выбирать тот, что ближе к дому и даёт ставку выше", - заключил финансовый аналитик.