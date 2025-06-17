Астана готовится к важному событию – саммиту "Центральная Азия – Китай". За два часа до начала внутри Дворца Независимости непривычно спокойно: зал уже оформлен, техника налажена, а персонал завершает последние приготовления. В фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ можно увидеть, как выглядит площадка до появления президентов и первых громких заявлений.

В отличие от предыдущих международных встреч, в холлах нет традиционных стендов, флагов или яркой символики. Всё сдержанно и минималистично.

Флаги стран Центральной Азии и Китая установлены лишь у входа в здание и в главном зале.

Сотрудники Службы государственной охраны строго ограничивают передвижение прессы: на первый этаж проход запрещен. Именно там пройдёт основная часть саммита с участием президентов стран Центральной Азии и Китая.

На втором этаже в пресс-центре начинают собираться журналисты. Иностранных представителей пока единицы. Всех заранее предупредили, что пройти в здание нужно строго до 14:00. После вход закроют из соображений безопасности. Но само мероприятие, как стало известно, начнётся не раньше 16:00. Это значит, два часа ожидания, беседы и редкие возможности заглянуть в закулисье большой дипломатии.

Нам удалось заглянуть в главный зал, где за круглым столом вскоре разместятся главы государств. Он готов: микрофоны проверены, флаги расставлены, вода на столах разлита. Технический персонал проверяет последние элементы. Здесь совсем скоро начнётся большая политика.

Комната с техникой напоминает пункт управления космическим полётом. Именно отсюда будет вестись трансляция, контролироваться звук, картинка и свет. Пока в зале тишина, здесь всё на полной мощности.

В зоне кофе-брейка всё готово для длинного рабочего дня: чашки выстроены как солдаты, на столах – белоснежные скатерти, но ещё нет ни одного блюда. Кофе – позже, сначала работа.

Мы пообщались с флористом Татьяной – именно она оформляла цветочные композиции для стола президентов. Она уже готовила оформление для нового мероприятия. На вопрос, трудно ли работать над оформлением для первых лиц государств, Татьяна отвечает: не трудно, но очень ответственно.

"Цветы – это тоже часть дипломатии. Они не должны отвлекать, но обязаны подчеркивать важность момента", – объясняет она.

Подготовка к важному мероприятию почти завершена. Остались последние штрихи – отладить звук, завершить расстановку, и… дождаться момента, когда двери зала откроются и прозвучит первое рукопожатие.

Напомним, второй саммит "Центральная Азия – Китай" пройдёт с участием лидеров центральноазиатских государств и председателя КНР Си Цзиньпина.

В ходе мероприятия планируется рассмотреть аспекты, направленные на усиление сотрудничества между регионами, расширение политических контактов, углубление торгово-экономических отношений, развитие транспортно-транзитных связей, энергетической сферы, инноваций и устойчивого развития.

В приоритете будет находиться обеспечение безопасности на региональном уровне, а также координация совместных действий по борьбе с транснациональными угрозами. Кроме того, планируется развитие культурно-гуманитарных обменов.

В завершение саммита ожидается подписание Астанинской декларации и Договора о вечной дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Эти документы станут подтверждением стремления сторон к дальнейшему развитию всестороннего сотрудничества, базирующегося на принципах взаимного уважения, доверия и совместной ответственности.

Первый саммит "Центральная Азия – Китай" состоялся 18-19 мая 2023 года в городе Сиань на северо-западе Китая, в провинции Шэньси. В саммите под председательством председателя КНР Си Цзиньпина приняли участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Саммит стал первой офлайн-встречей всех глав государств с момента образования формата Китай+С5. Подчеркнув свое "эпохальное значение", саммит открыл новый этап развития сотрудничества Китая с государствами Центральной Азии.

По итогам мероприятия Китай пообещал пяти странам Центральной Азии новые кредиты и гранты на общую сумму 3,7 млрд долларов для наращивания их потенциала развития. На двустороннем уровне, Казахстан заявил о подписании 22 документов на сумму более $22 млрд, Кыргызстан заключил проекты на сумму более $1 млрд, Таджикистан подписал 25 документов, а с Узбекистаном достигли договоренностей по 41 документам на сумму более 25 млрд долларов.

В Сианьской декларации, подписанной по итогам саммита, намечены несколько механизмов для закрепления достигнутых результатов, а именно создание совместной Стратегии Нового экономического диалога "Центральная Азия – Китай", регулярное проведение Делового совета Китая-Центральная Азия, Форума индустриально-инвестиционного сотрудничества "Центральная Азия — Китай" и прочее.

Фото Айгерим Бакпаевой.