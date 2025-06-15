Трансфузиологи Абайской области выяснили, что у жителей Семея преобладает первая положительная группа крови. А вот летом большим спросом пользуется вторая положительная. В эти выходные весь мир чествует доноров, которые отдают частичку себя ради здоровья и жизни тех, кого чаще всего даже не знают. А также медицинских работников, чей праздник выпадает на третье воскресенье июня. Говоря о донорах и медработниках, мы, как правило, вспоминаем про сдачу крови. Портал BAQ.KZ решил показать читателям, как выглядит Центр крови области Абай изнутри, как и где хранят запасы стратегического биоматериала.

В 1936 году врач-хирург Борис Остроумов запустил Историю службы крови в Семее. Это произошло в небольшой палате больницы Красного Креста. А через год его коллега Виктор Худяков организовал в этом медучреждении отделение переливания крови. Первым официальным донором стала операционная сестра этого отделения Юлия Агафонова.

Кровь называют "жидким органом". А его переливание реципиенту сродни пересадке. Это сложный и ответственный процесс. Врачи и медсёстры Центра крови в канун профессионального праздника Дня медработника и Дня донора провели нас по святая святых - хранилищам стратегической жидкости.

Донором крови может быть гражданин Казахстана, достигший 18 лет. Всё начинается с анкетирования во время конфиденциальной беседы с терапевтом. Первый разговор даёт первое понимание, может ли человек быть донором. Кстати, мужчинам можно сдавать кровь не больше шести раз в год, то есть каждые два месяца. А женщинам разрешено до четырёх раз в год.

Затем доброволец отправляется в знаменитый 10 кабинет - это отделение тестирования крови, где проводится первичное обследование её состава.

Именно здесь выясняют группу крови, резус-фактор, уровень ферментов и другие особенности. Если показатели выходят за пределы, то есть оказываются выше или ниже нормы, человека с определёнными рекомендациями отправляют на месяц поправлять здоровье. Например, около 10% людей отстраняют из-за повышенного уровня АЛТ, который говорит о проблемах с печенью.

Изучение состава крови - процесс автоматизированный. Его проводят на мммуно-гематологическом анализаторе.

"По нашему региону чаще всего встречается первая положительная, затем идёт вторая положительная группы крови. Хотя разница всего в один процент. Мы думали, что вторая группа наиболее распространённая. Это ложное представление сложилось из-за того, что в летний период востребована вторая группа. Есть некая сезонность. Но я сделала анализ за последние пять лет, который показывает, что количество доноров первой и второй групп крови варьируется в пределах 32-33 процента с небольшим перевесом в сторону первой группы", - рассказала врач-трансфузиолог, заведующая отделением комплектования донорских кадров Областного центра крови УЗ области Абай Ирина Шаменко.

Все процессы от первого обращения донора в регистратуру и до выдачи готового компонента медучреждения в Центре крови автоматизированы.

Каждый донор может отдать не больше 450 мл своей крови. Если взять в расчёт, что у человека примерно пять литров, то это одна десятая часть от всего объёма в организме. Кстати, человеку могут отказать в донорстве, если он весит меньше 50 кг, если у него низкое или слишком высокое артериальное давление. Когда все показатели в норме, человек отправляется на донацию.

Когда мы посетили кабинет донации, молодой человек сдавал тромбоциты. Это компонент с коротким сроком хранения. Он живёт всего 10 дней. Поэтому его выдачу медицинским организациям производят оперативно.

При такой процедуре у донора берут только тромбоциты, а остальную кровь возвращают обратно по венам.

А те люди, которые сдают цельную кровь, на самом деле делятся с будущими реципиентами двумя компонентами - эритроцитами и плазмой.

"Как один из методов иммунологической безопасности, мы фильтруем цельную кровь, а потом производим из неё компоненты крови - эритроцитную взвесь и лейкофильтрованную плазму. В Казахстане цельную кровь переливать нельзя. У нас компонентная терапия", - рассказал Ирина Шаменко.

В Центре крови Семея принимают до 60 человек в день. Параллельно с донацией пробирки с образцами крови отправляются в лабораторию диагностики инфекций, где она проходит двухэтапный скрининг.

В кабинете много опознавательных и предупреждающих знаков. Некоторые понятны и нам: огнеопасно и взрывоопасно. Здесь врачи проверяют кровь на выявление

гепатитов, ВИЧ и сифилис. Оплошность на этом этапе опасна непредсказуемыми последствиями для реципиента, то есть того, кому будут переливать кровь.

Случай 20-летней давности до сих пор отзывается в казахстанском здравоохранении. В 2006 году в Шымкенте 150 детей заразились ВИЧ при переливании крови. Лечась от хронических болезней, они приобрели пожизненную и неизлечимую. 25 медицинских сотрудников получили тюремные сроки, отсидели, те дети выросли. Но в результате роковой ошибки навсегда остались инвалидами. Некоторые за эти годы скончались.

"С тех пор в службе крови многое сделано. Она семимильными шагами обошла многие страны СНГ, где нет двухэтапного скрининга, где проводят исследования на инфекции ручным способом. Наша казахстанская служба крови с двойным тестированием на инфекции на высшем уровне", - заметили сотрудники.

Порой в Центре крови люди впервые узнают о возможных серьёзных заболеваниях.

"У нас сверхчувствительное оборудование, которое показывает, что человек когда-то переболел или болеет в данный момент. Мы не ставим диагнозов, если выявлены антитела, направляем человека по месту жительства к терапевту, который совместно с узкими специалистами, инфекционистами и эпидемиологами проведёт дальнейшие исследования", - говорит наша собеседница.

Красные пакеты – это эритроцитная взвесь, светло-жёлтые - плазма. В конце рабочего дня все жидкости привозят на временное хранение. Но они ещё не готовы спасать жизни реципиентам, поскольку нужно дождаться завершающей постановки анализов. Поэтому продукция не подлежит выдаче. В Центре крови идёт непрерывный цикл вирусной безопасности.

И только когда анализы готовы, компоненты крови принимают на хранение для дальнейшей выдачи медучреждениям.

Эти жёлтые кирпичики - плазма. Её замораживают в течение 30 минут в специальном аппарате - быстрозамораживателе. А затем складывают в морозильник, хранят при температуре минус 25 градусов и ниже до трёх лет. Её можно разморозить только один раз. Второй креонизации она не подлежит. Показания к переливанию плазмы - это проблемы со свёртываемостью крови, при острых кровотечениях.

Эритроцитная взвесь хранится при температуре от 2 до 6 градусов. А тромбоциты при температурном режиме от 22 до 24 градусов при постоянном перемешивании. Этот компонент назначают только тяжёлым пациентам с низким уровнем тромбоцитов.

"Когда обе лаборатории проставляют окончательные результаты анализов, это значит, что продукция подлежит выдаче. Она уходит в экспедицию. Те компоненты, выдача которых не подлежит, допустим, из-за выявленных инфекций, отстраняется. Тогда у нас датчик горит красным. Они подлежат утилизации", - пояснила Ирина Шаменко.

Бракованные компоненты увозит компания по утилизации медицинских отходов, с которой заключен договор. Сами сотрудники Центра крови не имеют права этого делать.

Сколько именно крови здесь хранится нам не сказали. Это конфиденциальная информация.

"Мы не можем озвучить запасы. Но можем сказать, что стараемся держать эритроциты в количестве 180 доз. Плюс-минус 20 доз. Бывает больше, бывает меньше, всё зависит от потребностей. На сегодня у нас нет дефицита, наши реципиенты обеспечены на 100%. Ведь кровь - это стратегический ресурс, который востребован всегда и в любое время", - пояснила Ирина Шаменко.

В Центр крови приходит в среднем восемь или девять заявок в день. Он обслуживает 9 городских и 11 районных медицинских учреждений, где имеются кабинеты крови.

Транспортировка возложена непосредственно на медицинские организации.

"Сотрудники медицинских учреждений приезжают к нам и принимают компоненты по накладной в специальные термоконтейнеры с разными температурными режимами. Наша работа заканчивается здесь, а их работа здесь только начинается!", - заключила врач-трансфузиолог Ирина Шаменко.

Коллектив Информационного портала BAQ.KZ поздравляет всех медицинских сотрудников Казахстана с профессиональным праздником!

Фото: Альбина Халел.