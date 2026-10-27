Как выглядит один из крупнейших заводов сублимации в СНГ

В Алматинской области на предприятии Fruit Art фрукты и ягоды перерабатывают с помощью современных технологий. Здесь яблоки могут храниться до семи месяцев, ягоды замораживают при температуре минус 40 градусов, а из мороженого и йогуртов удаляют влагу, превращая их в продукты длительного хранения. Как устроен производственный процесс – в фоторепортаже корреспондента BAQ.KZ.

Плодово-ягодный комбинат Fruit Art расположен в индустриальной зоне Береке. Строительство комплекса началось в 2021 году, а в эксплуатацию его ввели в 2023 году.

Общий объём инвестиций в проект превысил 44 млрд тенге. Предприятие объединяет производство сублимированных продуктов, фруктохранилище и тепличный комплекс.

Производственный процесс начинается с приёмки урожая.

Здесь работают с сортами Golden Delicious, Red Delicious, Granny Smith и Fuji.

После приёмки яблоки охлаждают, чтобы замедлить процесс созревания и подготовить плоды к дальнейшей обработке.

Затем яблоки поступают на конвейер. Специальное оборудование определяет их размер, цвет и качество.

После сортировки фрукты распределяют по упаковочным столам. Производительность линии достигает 9 тонн в час.

Подготовленные яблоки укладывают в коробки для дальнейшего хранения или реализации.

Часть урожая отправляют во фруктохранилище вместимостью до 15 тысяч тонн. Здесь используют технологию регулируемой газовой среды.

Содержание кислорода в камерах снижают до 1,5-2%. Благодаря этому яблоки могут храниться до семи месяцев.

Для переработки фруктов и ягод также используют технологию IQF. В морозильном туннеле температура достигает минус 40 градусов.

Оборудование позволяет замораживать до 8 тонн продукции в час. Быстрая заморозка помогает сохранить форму и структуру плодов.

После заморозки продукцию фасуют в пластиковые ящики и гофрокороба, затем отправляют на хранение.

На заводе сублимации из предварительно замороженных продуктов удаляют влагу в условиях глубокого вакуума. В результате их вес уменьшается в 5–10 раз.

По этой технологии производят фрукты, ягоды, мороженое и готовые завтраки.

В зависимости от упаковки срок хранения продукции может составлять несколько лет.

Помимо переработки и хранения фруктов, Fruit Art занимается выращиванием клубники. Площадь тепличного комплекса составляет 5,5 гектара. Здесь применяют современные голландские технологии.

Тепличный комплекс предназначен для круглогодичного выращивания клубники.

Для этого используются технологии, позволяющие поддерживать необходимые условия для роста растений.

Fruit Art объединяет выращивание, хранение и переработку сельскохозяйственной продукции.

Мощность сублимационного завода рассчитана на переработку не менее 5 тысяч тонн сырья в год.