Как выглядит производство популярного казахстанского мороженого
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В Алматинской области на заводе «Шин-Лайн» выпускают мороженое, которое продаётся в Казахстане и экспортируется в десять стран. Производственные мощности нового комплекса превышают 350 тонн продукции в сутки, а на его строительство и развитие направлено более 64 миллиардов тенге. Здесь используют автоматизированные линии, самостоятельно изготавливают вафельные изделия и применяют современные технологии замораживания. Как устроено производство мороженого – в фоторепортаже BAQ.KZ.
Новый завод «Шин-Лайн» расположен в Алматинской области. Первая очередь комплекса введена в эксплуатацию в 2024 году.
Территория предприятия занимает около 50 гектаров.
На заводе установлены автоматизированные линии для выпуска разных видов мороженого.
Производственные мощности комплекса позволяют выпускать более 350 тонн продукции в сутки.
Производство начинается с проверки молока и подготовки смеси. Затем её пастеризуют при температуре около 85-88 градусов и направляют на дальнейшую обработку.
Во фризере смесь одновременно охлаждается, частично замораживается и насыщается воздухом. Это помогает получить привычную нежную консистенцию мороженого.
Вафельные стаканчики и рожки для мороженого предприятие изготавливает самостоятельно. Для этого предусмотрены отдельные производственные линии.
После формования мороженое проходит закалку.
Примерно за 45-60 минут температура продукта снижается до минус 25 градусов, после чего его упаковывают.
Для хранения продукции предусмотрен роботизированный морозильный склад вместимостью до 45 тысяч паллетомест. Температура в нём поддерживается на уровне около минус 27 градусов.
В ассортименте группы компаний более 160 наименований продукции под 36 брендами. Казахстанское мороженое экспортируют в Россию, Китай, Узбекистан, Кыргызстан и другие страны.
Современное оборудование позволяет выпускать разные виды мороженого, сохраняя контроль качества на каждом этапе производства.
Развитие завода и расширение экспортных поставок способствуют укреплению позиций казахстанской пищевой промышленности на внутреннем и международных рынках.
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