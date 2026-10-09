Как выглядит современное агропредприятие в Карагандинской области

В Карагандинской области ТОО «Евразия Инвест» развивает картофелеводство и молочное животноводство. За три сезона площадь картофельных полей здесь увеличилась с 50 до 833 гектаров, а в перспективе предприятие планирует создать молочный кластер на 6 тысяч дойных коров. Корреспондент BAQ.kz побывала на производственных объектах.

Картофелеводство на предприятии развивается третий сезон. В первый год под посадки отвели 50 гектаров, во второй – 360, а в 2026 году площадь достигла 833 гектаров. В следующем году хозяйство планирует увеличить ее до 1600 гектаров.

Руководитель проекта «Овощеводство» Александр Матвиенко рассказал журналистам об особенностях выращивания картофеля, урожайности и планах предприятия. В этом сезоне средняя урожайность составляет около 32-33 тонн с гектара.

Собранный урожай поступает в картофелехранилище вместимостью 6,5 тысячи тонн. Продукцию размещают в специальных контейнерах, установленных в шесть уровней. Общая высота хранения приближается к семи метрам.

Хранилище разделено на четыре секции. В двух работает вентиляция, еще две оснащены холодильным оборудованием. Часть товарного картофеля предприятие рассчитывает сохранять до мая, июня и июля следующего года.

На предприятии действует лаборатория, где проверяют качество сельскохозяйственной продукции. Специалисты определяют влажность зерна, содержание белка, масла и другие показатели. При необходимости продукцию направляют на дополнительную очистку или сушку.

Учредитель предприятия Иван Георгиади рассказал о планах развития селекционного направления. Сейчас прорабатывается проект, связанный с получением материала с необходимыми качественными характеристиками и свойствами хранения. По предварительной оценке, на запуск может потребоваться около двух лет.

Помимо растениеводства, предприятие создает крупный молочный комплекс. В перспективе он рассчитан на 6 тысяч дойных коров. Первая очередь предусматривает содержание 1200 дойных и около 900 сухостойных животных.

На ферме используется беспривязное содержание. Животные могут свободно перемещаться, подходить к корму и воде. Места для отдыха оборудованы специальными матрасами.

Эксперт по управлению молочными фермами Сергей Телюк познакомил журналистов с работой комплекса. Одним из главных объектов он называет доильный зал, через который проходят животные во время производственного цикла.

На предприятии внедряют цифровые технологии управления стадом. Каждая корова получает индивидуальный электронный респондер, который позволяет идентифицировать животное и вести учет ветеринарных процедур.

После доения специальная система направляет коров в необходимые зоны. Если животному требуется ветеринарный осмотр или другая процедура, автоматика распределяет его по заранее заданному маршруту.

Сегодня «Евразия Инвест» одновременно расширяет картофельные поля, строит новые хранилища и развивает молочное производство.

Предприятие продолжает увеличивать производственные мощности и внедрять современные технологии в сельском хозяйстве Карагандинской области.