По данным Бюро национальной статистики, цены на платные услуги за год выросли на 16,1% (в мае 2025г. – 16%), продовольственные товары – на 10,6% (в мае 2025г. – 9,6%), непродовольственные товары – на 9,4% (в мае 2025г. – 9%), передает BAQ.KZ.

В региональном разрезе в июне 2025 года уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский сложился в семи регионах, из них наибольший – в г.Алматы (13,8%), Карагандинской области (13,5%), г.Астана (13,1%).

Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (4,2 процентных пункта), жилищные услуги (1,8 процентных пункта), здравоохранение (1,5 процентных пункта).

К слову, за месяц уровень цен продовольственных и непродовольственных товаров повысился по 0,9%, платных услуг – на 0,8%.