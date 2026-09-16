Как Южная Корея поможет Казахстану развивать современное производство

Казахстан и Южная Корея намерены расширить сотрудничество в обрабатывающей промышленности, внедрении цифровых технологий и развитии регионального производства. Соответствующий меморандум подписали QazIndustry и Корейский институт промышленной экономики и торговли (KIET), передает BAQ.KZ.

Документ был подписан в Сеуле во время казахстанско-корейского делового круглого стола с участием Президента Касым-Жомарта Токаева.

С казахстанской стороны меморандум подписал председатель правления QazIndustry Эльдар Гумаров, с корейской – президент KIET Намхун Квон.

Стороны планируют обмениваться опытом и знаниями в сфере развития обрабатывающей промышленности. Отдельное внимание будет уделено внедрению современных цифровых технологий и инновационных решений непосредственно в производственные процессы.

Еще одним направлением станет развитие производства в регионах. Казахстанские и корейские эксперты также смогут совместно работать над профильными проектами, проводить конференции и семинары.

Партнером QazIndustry стал один из ведущих государственных исследовательских институтов Южной Кореи. KIET специализируется на промышленной и экономической политике, изучает изменения в глобальной экономике и их влияние на отдельные отрасли и бизнес, а также вопросы развития международных производственных связей.

В QazIndustry рассчитывают использовать сотрудничество с корейскими специалистами при работе над вопросами индустриализации, внедрения новых технологий и развития промышленной кооперации.