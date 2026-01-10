За три десятилетия независимости Казахстан прошёл сложный путь институционального развития, сопровождавшийся поиском устойчивой модели государственного управления. В этом процессе Парламент стал ключевым элементом политической системы, обеспечивающим баланс ветвей власти, представительство интересов общества и регионов, а также качество принимаемых решений. Подробности – в материале BAQ.KZ.

По словам депутата Сената Парламента Республики Казахстан Галиаскара Сарыбаева, создание двухпалатного Парламента в 1995 году стало одним из ключевых событий периода становления независимого Казахстана. Принятие новой Конституции и формирование Мажилиса и Сената ознаменовали переход от постсоветской модели управления к более сложной и устойчивой системе, основанной на принципе разделения властей и институциональном представительстве регионов на национальном уровне.

На первоначальном этапе Сенат выполнял стабилизирующую функцию, обеспечивая преемственность власти и взвешенность принимаемых решений. Депутат отмечает, что этот период заложил основы профессионального законотворчества и оказал долговременное влияние на развитие всей системы государственного управления.

"В 2000–2010-е годы, по мере укрепления системы государственного управления, роль Сената постепенно смещается в сторону законодательной экспертизы и коррекции. Он становится не формальным участником законотворческого процесса, а полноценным фильтром качества законодательства. Именно в этот период закрепляется практика возврата законопроектов в Мажилис с концептуальными замечаниями, создания согласительных комиссий, углубленной отраслевой и правовой экспертизы социально значимых инициатив", – отметил сенатор.

По его словам, в центре внимания находятся не только формулировки норм, но и их реализуемость, а также возможные социальные и правовые последствия для граждан.

Говоря о становлении профессионального парламентаризма, Галиаскар Сарыбаев выделяет несколько этапов.

Первый этап – институционализация в 1995-2000 годах, когда были сформированы парламентские процедуры, система комитетов, регламенты и механизмы взаимодействия с Правительством.

Второй этап – профессионализация в 2000-2015 годах, характеризующийся ростом экспертного потенциала Сената и системным привлечением научных и аналитических структур.

Третий этап – общественная легитимация в 2015-2022 годах, когда усилилась связь с регионами через выездные заседания, мониторинговые поездки и встречи с населением.

Четвёртый этап, начавшийся после конституционных реформ 2022 года, сенатор называет периодом зрелого парламентаризма, с усилением парламентского контроля и оценки правоприменительной практики.

Современная миссия Сената, по его словам, выходит за рамки классического законотворчества.

"Она включает гарантию качества законодательства, представительство интересов регионов и институциональную стабилизацию в условиях масштабных реформ. Существенную роль в этом играют новые форматы работы: парламентские комиссии, проектный офис Сената, депутатские группы, экспертные и диалоговые площадки, ориентированные на результат и общественный консенсус", – говорит депутат.

О трансформации роли Сената за 30 лет рассказал депутат Сената Геннадий Шиповских. По его словам, изначально главной задачей палаты было обеспечение баланса между двумя палатами Парламента. Со временем Сенат превратился в своего рода омбудсмена регионов, сельских округов и маслихатов, защищая их интересы и придавая импульс региональному развитию. Именно эта роль, по его оценке, позволила многим регионам укрепить свои позиции.

Отдельное внимание он уделяет открытости и транспарентности парламентской работы.

"Онлайн-трансляции заседаний комитетов, рабочих групп, пленарных заседаний Мажилиса и Сената, правительственных часов и парламентских слушаний позволили гражданам напрямую наблюдать за процессом принятия законов", – отметил депутат.

По его словам, именно эта открытость стала основой формирования профессионального парламентаризма.

"Сегодняшняя миссия Сената заключается не только в поддержке регионов, но и в выведении их на более высокий уровень развития через системное взаимодействие с государственными и местными органами власти", – подчеркнул Шиповских.

О качестве законотворческой деятельности Мажилиса говорит депутат Магеррам Магеррамов. Он отмечает, что приоритетом всегда оставалось качество законопроектов, однако в последние годы существенно усилилась их предварительная проработка и общественное обсуждение.

"Создание Общественной палаты при Мажилисе позволило экспертам и представителям гражданского общества участвовать в рассмотрении социально значимых инициатив. Дополнительным инструментом открытости стал цифровой модуль на интернет-ресурсе Мажилиса, через который граждане могут знакомиться с законопроектами и направлять предложения", – говорит он.

По его словам, взаимодействие Мажилиса с Правительством после перераспределения полномочий стало более системным и содержательным.

"Сегодня представители Правительства активно участвуют в заседаниях комитетов и рабочих групп, реагируют на депутатские замечания и предложения. За последние три года заметно, как Мажилис усиливает свои позиции, в том числе за счёт законодательных инициатив и парламентского контроля. Это важный элемент взаимодействия Мажилиса и Правительства, где сотрудничество сочетается с принципиальностью, потому что речь идёт о защите интересов граждан", – подчеркнул спикер.

По словам депутата, баланс между оперативностью и качеством обеспечивается многоуровневой системой рассмотрения законопроектов, работой профильных комитетов, использованием экспертных заключений и возможностью последующей корректировки законодательства по итогам правоприменительной практики.

Депутат Мажилиса РК Ирина Смирнова отмечает, что развитие технологий, включая искусственный интеллект, требует быстрых законодательных решений, однако одновременно повышает риски принятия недостаточно проработанных норм.

"Для их минимизации Мажилис активно привлекает экспертное сообщество, использует оценку экономических и социальных последствий, обсуждает инициативы в СМИ и на цифровых платформах. Депутаты стали гораздо больше проявлять инициативу в выдвижении законодательных норм и целых законов по запросу общества и возникающих задачах. Работа трансформируется от формального утверждения к более глубокому содержательному анализу", – подчеркнула она.

По её словам, законопроекты в процессе рассмотрения могут существенно трансформироваться как в комитетах, так и в рабочих группах.

"Правительственный час превратился в площадку прямого диалога и поиска оптимальных решений, хотя идеальный баланс между скоростью и качеством выдерживается не всегда", – говорит депутат.

В числе приоритетов на ближайшие годы она называет смещение акцента с количества принятых законов на качество их исполнения, усиление социального аудита государственных программ, предсказуемость правовой среды, а также создание условий для устойчивого роста и инноваций.

В целом эти оценки отражают общее взросление парламентской культуры Казахстана. За 30 лет Парламент прошёл путь от институционального становления к профессиональному и зрелому законотворчеству, в центре которого находятся качество законодательства, ответственность перед обществом и долгосрочное развитие государства.