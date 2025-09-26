Как закрывают цифровые белые пятна в Казахстане?
Мобильный интернет охватывает 90% населения.
На парламентских слушаниях по развитию искусственного интеллекта депутат Мажилиса Тансауле Серикова обратился к и.о. министру искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслану Мадиеву с вопросом о готовности цифровой инфраструктуры страны к масштабному внедрению ИИ в промышленности, транспорте и агропромышленном комплексе, передает BAQ.KZ.
Депутат подчеркнула, что для полноценного применения ИИ необходимы надежные каналы передачи данных, высокоскоростной интернет и развитие сетей 5G, а также промышленный интернет вещей.
Отвечая на вопрос депутата, Жаслан Мадиев сообщил, что мобильный интернет уже охватывает около 90% населения Казахстана. В рамках национального проекта "Доступный интернет" активно разворачиваются базовые станции 5G - из 3,5 тысячи запланированных к 2027 году уже установлены более 2,5 тысячи. Это позволяет расширять возможности для применения цифровых технологий в промышленности, логистике, транспорте и аграрном секторе.
Технологии интернета вещей (IoT) уже внедряются в ключевых секторах экономики для мониторинга процессов, дистанционного управления машинами и анализа больших данных. Мадиев подчеркнул, что IoT не требует высокой скорости интернета, но важно минимизировать задержки передачи данных и обеспечить надежность соединения.
Министр также отметил существование "цифровых белых пятен"- территорий с недостаточным покрытием. Для их устранения привлекаются спутниковые интернет-компании, включая международные проекты, которые позволят закрыть пробелы в удаленных регионах страны.
"Мы осознаем, что остаются цифровые белые пятна, поэтому привлекаем спутниковый интернет. Эти меры позволят создавать условия для масштабного внедрения ИИ по всей стране и обеспечат цифровую зрелость отраслей, где эти технологии будут наиболее востребованы", — подчеркнул Жаслан Мадиев.
