Как запускали первый казахстанский ВУЗ искусственного интеллекта
Сколько студентов уже приступили к занятиям?
3 Сентября 2026, 16:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
3 Сентября 2026, 16:153 Сентября 2026, 16:15
120Фото: qairy.edu.kz
Столичным журналистам презентовали работу Qazaq AI Research University (QAIRU). Новый университет искусственного интеллекта, созданный по поручению Главы государства уже начал работу. Какие возможности открываются для студентов? Сколько человек поступили в учебное заведение в первый год? Ответы на эти и другие вопросы представители СМИ узнали на специальной пресс-конференции.
Самое читаемое
- Неудачный эксперимент больше не провал: в Казахстане меняют правила для ученых
- США ударили по Ирану: Трамп пригрозил уничтожить страну
- Двух иностранцев застали за нелегальной работой в Петропавловске
- «Дом трещит по швам»: житель дома рассказал о новых трещинах после обрушения
- Взрыв на руднике оставил рабочего с инвалидностью: суд взыскал 4 млн тенге с работодателя