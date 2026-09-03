Как запускали первый казахстанский ВУЗ искусственного интеллекта

Столичным журналистам презентовали работу Qazaq AI Research University (QAIRU). Новый университет искусственного интеллекта, созданный по поручению Главы государства уже начал работу. Какие возможности открываются для студентов? Сколько человек поступили в учебное заведение в первый год? Ответы на эти и другие вопросы представители СМИ узнали на специальной пресс-конференции.