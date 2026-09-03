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Как запускали первый казахстанский ВУЗ искусственного интеллекта

Сколько студентов уже приступили к занятиям?

3 Сентября 2026, 16:15
АВТОР
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qairy.edu.kz 3 Сентября 2026, 16:15
3 Сентября 2026, 16:15
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Фото: qairy.edu.kz

Столичным журналистам презентовали работу Qazaq AI Research University (QAIRU). Новый университет искусственного интеллекта, созданный по поручению Главы государства уже начал работу. Какие возможности открываются для студентов?  Сколько человек поступили в учебное заведение в первый год? Ответы на эти и другие вопросы представители СМИ узнали на специальной пресс-конференции.

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