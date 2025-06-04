  • 4 Июня, 14:50
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Как защитить свои деньги от мошенников в интернете

Речь не только о цифровой гигиене.

Сегодня, 13:25
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BAQ.kz Сегодня, 13:25
Сегодня, 13:25
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Фото: BAQ.kz

Казахстанцы могут узнать, откуда и когда были украдены их персональные данные. Причем используя для этого только мобильное приложение eGov. В нашей стране разработали уникальный сервис, который уже привлек внимание зарубежных кибер-специалистов. Гость нового выпуска программы "Важная тема" Руслан Тургульдинов, руководитель проекта Nomad Guard TSARKA Group. В интервью BAQ.kz спикер назвал главные признаки, по которым можно определить поддельные сайты в сети.  

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