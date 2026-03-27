Как займ в ломбарде влияет на одобрение кредита
Важную роль играют кредитная история и общий уровень долговой нагрузки.
Займ в ломбарде не ставит крест на получении кредита или ипотеки. Но банки обязательно учитывают такие обязательства при принятии решения, передает BAQ.kz со ссылкой на АРРФР.
При рассмотрении заявки оценивается финансовое состояние человека и его способность вовремя платить по долгам. Важную роль играют кредитная история и общий уровень долговой нагрузки. Даже небольшой займ может повлиять на итог, если есть проблемы с выплатами.
Просрочка перед ломбардом заметно снижает шансы на одобрение. Такие долги учитываются наравне с другими кредитами и микрозаймами. При этом информация о займах передается в кредитные бюро, поэтому скрыть их не получится.
Если заемщик не погашает долг вовремя, ломбард обязан хранить заложенное имущество не менее 30 дней. В течение этого срока можно закрыть задолженность и вернуть свою вещь.
После истечения срока ломбард имеет право продать залог или оформить его в свою собственность. В этом случае договор займа прекращает свое действие.
Факт погашения долга подтверждается документами. К ним относятся акт продажи залога, решение о передаче имущества в собственность ломбарда и справка об отсутствии задолженности.
Окончательное решение о выдаче кредита банк или микрофинансовая организация принимает самостоятельно. Учитываются требования закона, внутренняя политика и уровень платежеспособности клиента.
Самое читаемое
- Жителям Актау снизили тариф на комуслуги после проверки
- Новое ДТП на Аль-Фараби в Алматы произошло с летальным исходом
- В Казахстане раскрыли схему откатов на 2 млрд тенге: задержаны топ-менеджеры
- Кадровые изменения: в ДП Алматы назначен новый замначальника
- Иран назвал условия прекращения войны с США