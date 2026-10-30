Как жара влияет на беременность: Казахстан представит международное исследование

Казахстан представит результаты исследования о возможном влиянии сильной жары на течение беременности и здоровье новорожденных. Отдельное внимание ученые уделят экологической ситуации в бассейне Аральского моря. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.

Исследование представят 9 ноября в Анталье на 31-й Конференции ООН по изменению климата. Мероприятие пройдет в павильоне Казахстана при участии Всемирной организации здравоохранения и Фонда ООН в области народонаселения.

Организаторами выступят министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова и министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров.

Одной из центральных тем станет воздействие высоких температур на беременных женщин и новорожденных. На конференции представят результаты исследования, проведенного Гентским университетом совместно с Фондом ООН в области народонаселения в Казахстане.

Отдельный доклад будет посвящен экологическим изменениям в бассейне Аральского моря. Специалисты рассмотрят, как эти процессы могут отражаться на течении беременности и исходах родов.

Участники встречи обсудят, какие меры способны снизить риски для здоровья матерей и детей в условиях изменения климата и как научные данные могут учитываться в работе медицинских служб.

Результаты исследований планируется представить непосредственно на конференции 9 ноября.