Как жара влияет на беременность: Казахстан представит международное исследование
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстан представит результаты исследования о возможном влиянии сильной жары на течение беременности и здоровье новорожденных. Отдельное внимание ученые уделят экологической ситуации в бассейне Аральского моря. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Исследование представят 9 ноября в Анталье на 31-й Конференции ООН по изменению климата. Мероприятие пройдет в павильоне Казахстана при участии Всемирной организации здравоохранения и Фонда ООН в области народонаселения.
Организаторами выступят министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова и министр экологии и природных ресурсов Алибек Куантыров.
Одной из центральных тем станет воздействие высоких температур на беременных женщин и новорожденных. На конференции представят результаты исследования, проведенного Гентским университетом совместно с Фондом ООН в области народонаселения в Казахстане.
Отдельный доклад будет посвящен экологическим изменениям в бассейне Аральского моря. Специалисты рассмотрят, как эти процессы могут отражаться на течении беременности и исходах родов.
Участники встречи обсудят, какие меры способны снизить риски для здоровья матерей и детей в условиях изменения климата и как научные данные могут учитываться в работе медицинских служб.
Результаты исследований планируется представить непосредственно на конференции 9 ноября.
Самое читаемое
- Токаев и лидеры тюркских стран посетили концерт с участием Димаша Кудайбергена
- Более 490 тонн сельхозпродукции привезут из Акмолинской области на ярмарку в Астану
- Золото с бриллиантами исчезло вместе с подставкой
- Налоговая усомнилась в сделке, пришлось выкапывать трубы: как бизнесу защититься от проверок
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в церемонии открытия 13-го саммита Организации тюркских государств