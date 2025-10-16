Казахи Синьцзяна бережно сохраняют язык и традиции, органично развиваясь в современном обществе. О жизни казахов в Китае рассказала корреспонденту BAQ.KZ сотрудница Управления иностранных дел Илийского казахского автономного округа, живущая в городе Кульджа Гульнур Кенжебеккызы.

– Для начала расскажите немного о себе.

– Меня зовут Гульнур Кенжебеккызы. Я родилась и выросла в Кульдже. Сейчас работаю в Управлении иностранных дел Илийского казахского автономного округа. Моя родина – этот регион, но образование я получала в других городах Китая. Училась в Пекине и Шанхае, а затем решила вернуться и работать на родной земле.

фото Гульжан Раманкуловой

– Вы сказали, что работаете в госструктуре?

– Да, я перевожу с английского языка в Управлении иностранных дел. В университете изучала английский и теперь применяю его в работе.

– Ваши родители тоже живут в Кульдже? Чем занимаются?

– Да, родители живут здесь. Отец – фермер, занимается сельским хозяйством. Мама помогает ему. В детстве я часто бывала на жайлау (летних пастбищах), поэтому с природой у меня особая связь.

– Какая сейчас жизнь в Кульдже?

– Кульджа – административный центр Илийского округа. Город активно развивается: строятся новые дороги, парки, культурные центры. Уровень жизни людей растёт. По вечерам можно гулять, встречаться с друзьями, пить чай. Улицы светлые и спокойные.

Синьцзян в целом вступил в новый этап развития. Илийский край – живописное место, с горами и просторными жайлау. Мне радостно видеть, как мой родной регион расцветает.

Фото Гульжан Раманкуловой

– Вы хорошо говорите по-казахски. Как удаётся сохранять язык и традиции?

– Мы не забыли казахский язык. В семье говорим только по-казахски. Государство уважает языки и культуру малых народов. Есть казахские школы, предмет "казахский язык" преподаётся официально. Дети учатся читать и писать на родном языке.

Мы отмечаем традиционные праздники – Наурыз, свадьбы, обряды обрезания. Сохранились и старинные обычаи, например, "қыз ұзату" (проводы невесты).

– Вы бывали в Казахстане?

– Да, дважды была в Алматы. Мы, казахи Китая, немного отличаемся в произношении. Когда я говорила с местными, они замечали, что я из Китая. Иногда мой язык непроизвольно переходит на китайский, ведь на работе я часто говорю по-китайски. Но с казахами мы быстро нашли общий язык.

– Сколько казахов живёт в Илийском округе и чем они занимаются?

– Точную цифру не назову, но примерно 700 тысяч человек. Больше всего в районах Күнес, Текес, Моңғолкүре, но и в самой Кульдже много казахов.

Фото Гульжан Раманкуловой

Среди них есть госслужащие, предприниматели, торговцы, фермеры, те, кто работает в сфере туризма. В регионе живут также уйгуры, татары, дунгане, ханьцы – всего около 47 национальностей. Все живут дружно, в мире и согласии.

– Какую поддержку оказывает правительство?

– Раньше казахи в основном жили в сельской местности. Сейчас с поддержкой государства люди переезжают в города, дают детям образование, начинают новый этап жизни. Синьцзян развивается быстро. Почти каждая семья имеет участок земли или хозяйство. Тем, у кого сложное положение, государство помогает.

Малым народам предоставляют льготы: гранты для студентов, доступное жильё, помощь в открытии бизнеса. Иногда дают льготные кредиты или даже бесплатную помощь при покупке дома или магазина. Малоимущим семьям ежегодно выплачиваются пособия.

В зависимости от дохода назначают ежемесячные выплаты – от 300 до 600 юаней. Некоторым предоставляют жильё бесплатно или по сниженной цене. Всё зависит от официальных документов и социального положения семьи.

– Какие возможности есть в сфере образования и трудоустройства?

– Если хорошо учишься, можно поступить на бесплатное или льготное обучение. Этническим меньшинствам дают дополнительные баллы при поступлении – создаются равные условия. После университета найти работу по специальности вполне реально.

Фото Гульжан Раманкуловой

– Расскажите о пенсионной системе.

– У нас можно выйти на пенсию двумя способами: по возрасту (женщины – в 60 лет, мужчины – в 65) или по стажу (например, после 30 лет работы). Размер пенсии зависит от должности – примерно от 4 до 10 тысяч юаней.

– Каков общий уровень жизни?

– В Кульдже жить комфортно. Город чистый, безопасный и спокойный. Технологии развиваются, транспорт удобный. После работы можно прогуляться или посидеть с друзьями в чайхане. Мест для отдыха много.

– Чем вы занимаетесь в свободное время?

– В выходные мы часто ездим на жайлау отдыхать на природе, в казахских юртах. Иногда встречаемся с друзьями, ходим в чайные. Летом любим путешествовать вдоль реки Или.

Фото Гульжан Раманкуловой

– Что стоит посмотреть в Кульдже и её окрестностях?

– В Илийском округе 11 районов, и у каждого – своя изюминка. Например, Монгулкуре известен своими лошадьми, а Нылке – пчеловодством. Наратские жайлау поражают красотой, хвойные горы великолепны. Туризм развивается, созданы все условия для отдыха.

– Есть ли казахские школы и культурные центры?

– Да, есть школы с обучением на казахском языке и центры, где учат играть на домбре. В детстве я сама посещала такую домбровую студию.

– Какова роль женщин в обществе?

– Сейчас женщины и мужчины равны в правах и возможностях. Раньше женщины больше занимались домом, а теперь активно работают, открывают своё дело. У детей обоих полов одинаковые возможности для образования.

Фото Гульжан Раманкуловой

– Какие у вас планы на будущее?

– Хочу дальше развивать свою профессию и участвовать в культурных проектах с Казахстаном. Через Хоргос у нас есть тесные связи, и я хочу внести вклад в укрепление дружбы между молодёжью двух стран.

– Гульнур, спасибо за интервью!