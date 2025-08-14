Как живёт село Максимовка: новые дома, дороги, полиция и комфорт как в городе
Общественник Болат Бачжанов показал, как в селе создали условия жизни, сравнимые с городскими.
Село Максимовка Сандыктауского района Акмолинской области становится примером для всей страны: на его улицах — идеальные дороги, современное освещение, благоустроенные дома, спортивные объекты и даже собственный салон красоты. Об этом рассказал общественный деятель Болат Бачжанов, побывавший в населённом пункте, передаёт BAQ.KZ.
По словам общественника, объекты в селе построило местное ТОО. Так, за счёт предприятия в Максимовке оборудован участковый пункт полиции с тёплым гаражом, санузлом, душевой и комнатами отдыха. Также за счёт предприятия была приобретена новая служебная машина стоимостью около 9 миллионов тенге. К слову, по всему селу установлено 220 камер видеонаблюдения.
"Здесь живут рабочие, которые трудятся в ТОО "Максимовское". В селе — как в сказке. Асфальтированные улицы, велосипедные и пешеходные дорожки, бордюры местного производства, видеокамеры, освещение. Всё сделано со вкусом и заботой", — поделился впечатлениями Бачжанов.
Особую гордость вызывает Парк Победы с арт-объектами в виде танка и установки "Катюша", доставленными своим ходом.
А новая врачебная амбулатория, построенная уже за государственный счёт, скоро откроется для жителей. Как сообщили местные жители, работает и банно-прачечный комплекс, где услуги прачечной бесплатны для работников совхоза.
Село также может похвастаться салоном красоты, столовой, баскетбольной площадкой, хоккейной ареной "M-Arena", на которую было выделено 150 миллионов тенге, воркаут-зоной и футбольным полем. А местная школа оформлена с ландшафтным дизайном и каждый год занимает первое место по благоустройству.
"Широкие улицы, удобная разметка, парковки, лавочки ручной работы, настоящие колодцы — всё сделано с душой", — отметил спикер.
Благодаря инициативам предприятия и вниманию к деталям, Максимовка становится не просто рабочим посёлком, а полноценным современным и комфортным селом.
