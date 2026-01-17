Казахстанская федерация футбола объявила о назначении Рикардо Камара Собрала (Какау) на пост главного тренера национальной сборной Казахстана по футзалу, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

54-летний специалист уже возглавлял сборную в 2013–2018 годах. Под его руководством команда добилась исторического результата, впервые став призером чемпионата Европы и завоевав бронзовые медали Евро-2016.

На клубном уровне Какау в течение ряда лет работал с алматинским "Кайратом", с которым дважды выигрывал Кубок УЕФА по футзалу в 2013 и 2015 годах, а также неоднократно становился чемпионом и обладателем Кубка Казахстана.

Отмечается, что в разные годы специалист также тренировал зарубежные клубы и сборные, включая чешский "Хрудим", итальянский "Наполи", румынский "Юнайтед Галати", а также национальные команды Чехии, Кувейта, Ирака и ОАЭ.

В КФФ пожелали Какау успехов и выразили уверенность, что его возвращение станет важным шагом в дальнейшем развитии отечественного футзала и достижении новых результатов на международной арене.