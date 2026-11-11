Какау объяснил разгром от Беларуси и обозначил условие спасения сборной

Сборная Казахстана по футзалу оказалась в непростом положении в отборе на чемпионат мира-2028. После поражения от Беларуси со счётом 1:5 главный тренер национальной команды Какау признал, что команда допустила слишком много ошибок. Теперь права на осечку практически не осталось: впереди два матча с Албанией, и в обоих необходимо побеждать.

Встреча состоялась в словацком Гуменне. Казахстанцам не удалось повторить результат первой игры, завершившейся со счётом 5:4. На этот раз преимущество оказалось на стороне белорусской сборной, которая отправила в ворота соперника пять мячей.

После матча Какау не стал скрывать разочарования, отметив, что команда создавала моменты, однако собственные ошибки помешали добиться нужного результата.

«Мы сегодня потерпели неудачу. 5:4, как в первой игре, не получилось. Моменты есть, но много ошибок. Конечно, надо говорить на холодную голову. Но 5:1 — это не очень хороший результат», — признал наставник в интервью после матча.

Главную надежду тренер теперь связывает с двумя предстоящими встречами против сборной Албании. По словам Какау, Казахстану необходимо взять максимум очков.

«В них 100% надо одерживать две победы. Надеюсь, так и будет. Очень важно, чтобы болельщики нас поддерживали», — подчеркнул он.

При этом тренер обратил внимание и на нынешнюю готовность игроков. По его словам, команде ещё требуется время, чтобы набрать необходимые кондиции.

«Ребята сейчас ещё не готовы. У нас будет время. Но самое главное, у нас есть шансы. Это очень важно», — добавил Какау.

Таким образом, после болезненного поражения от Беларуси сборной Казахстана предстоит сосредоточиться на матчах с Албанией. Именно они станут следующей серьёзной проверкой команды в борьбе за путёвку на чемпионат мира.