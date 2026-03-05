С наступлением календарной весны погода в Казахстане будет формироваться под влиянием серии северо-западных циклонов. В ближайшие дни в большинстве регионов страны ожидается неустойчивый характер погоды, передает BAQ.KZ.

По прогнозам синоптиков, на территории республики пройдут осадки в виде дождя и снега. 5-6 марта на юге и юго-востоке Казахстана ожидаются сильные осадки.

Также по стране прогнозируются усиление ветра, гололед и туман. В северных регионах возможны метели.

В то же время на юге Казахстана синоптики ожидают постепенное повышение дневной температуры воздуха.