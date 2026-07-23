Какая ипотека выгодна для молодых семей: эксперт назвал самые выгодные программы

Покупка жилья является одной из главных целей для каждой молодой семьи. Однако в последние годы рост стоимости недвижимости, сложности с накоплением первоначального взноса и ужесточение ипотечных требований сделали путь к этой цели значительно сложнее. Корреспондент BAQ.KZ подготовил обзор ипотечных программ в Казахстане, предназначенных для молодых семей.

«Жас отбасы»: выгодный вариант для тех, кто накопил половину стоимости жилья

Многие считают, что программа, которую в народе называют «Жас отбасы», является государственной. На самом деле это специальный ипотечный продукт Отбасы банка, предназначенный для супругов, состоящих в официальном браке не более пяти лет.

Особенность программы заключается в том, что учитывается не возраст участников, а срок регистрации брака. То есть супругам может быть как 35, так и 40 лет. Главное условие – с момента заключения брака должно пройти не более пяти лет.

Однако здесь есть важное требование: вклад в Отбасы банке должен храниться не менее одного года, а на момент подачи заявки необходимо иметь накопления в размере 50% от стоимости жилья. Кроме того, оценочный показатель (ОП) должен соответствовать установленному уровню.

Гражданам, выполнившим эти условия, предоставляется промежуточный заем под 6% годовых. После перехода на жилищный заем ставка снижается до 5%. Максимальная сумма кредита может достигать 100 млн тенге. По программе можно приобрести как новую квартиру, так и жилье на вторичном рынке, частный дом или земельный участок.

«Наурыз» – ипотека с более низким первоначальным взносом

Одной из самых обсуждаемых программ последних двух лет стала ипотека «Наурыз».

Эта программа не предназначена исключительно для молодых семей, однако значительную часть участников составляют именно молодые люди. Причина – более доступный размер первоначального взноса по сравнению с другими программами.

По условиям программы социально уязвимые категории населения могут получить заем под 7% годовых, остальные граждане – под 9%.

При покупке нового жилья с готовой отделкой первоначальный взнос начинается от 10%. В остальных случаях предусмотрен взнос в размере 20%.

Максимальная сумма займа составляет:

в Астане и Алматы – 36 млн тенге;

в других регионах – 30 млн тенге.

Срок кредитования – до 19 лет.

Кому подходит программа «Отау»?

Программа «Отау» также реализуется через Отбасы банк. Она предназначена для граждан, которые не накопили половину стоимости жилья, но имеют стабильный доход.

Первоначальный взнос по программе начинается от 20%. Процентная ставка зависит от социального статуса заемщика и составляет 7% или 9%.

Максимальная сумма займа такая же, как в программе «Наурыз»:

36 млн тенге – для Астаны и Алматы;

30 млн тенге – для остальных регионов.

Однако есть важный нюанс: для участия в программе у молодых семей не должно быть собственного жилья.

Региональные молодежные ипотечные программы

Помимо республиканских программ, в нескольких регионах местные акиматы финансируют специальные ипотечные проекты для молодежи.

Среди них:

«Алматы жастары»;

«Елорда жастары»;

«Алатау жастары»;

региональные социальные ипотечные программы.

Такие проекты чаще всего предназначены для специалистов в возрасте до 35 лет: врачей, учителей, журналистов, работников сферы культуры и спорта, а также государственных служащих.

Главное преимущество – низкая процентная ставка. Однако из-за ограниченного объема финансирования для участия необходимо пройти конкурсный отбор.

«7-20-25»: программа по-прежнему остается востребованной

Одной из самых известных ипотечных программ в Казахстане остается «7-20-25». Ее условия остаются прежними:

процентная ставка – 7%;

первоначальный взнос – 20%;

срок кредита – до 25 лет.

Эта программа не является специально предназначенной для молодых семей. Однако принять участие может любой гражданин, не имеющий жилья и соответствующий установленным требованиям.

Одно из главных условий – покупка жилья на первичном рынке.

Что говорят эксперты?

По мнению специалистов, при выборе ипотеки сегодня неправильно ориентироваться только на процентную ставку.

«Например, несмотря на низкий процент, накопить 50% стоимости жилья для многих молодых семей довольно сложно. А программы с небольшим первоначальным взносом пользуются высоким спросом, поэтому пройти отбор удается далеко не всем желающим», – отмечает ипотечный брокер Айгуль Дуйсенова.

По ее словам, многие люди отказываются от ипотеки из-за страха: что будет, если они не смогут выплачивать кредит или их доходов окажется недостаточно.

«Каждая программа имеет свои преимущества для разных категорий граждан. Поэтому мы рекомендуем заранее рассчитать доход семьи, возможный размер ежемесячного платежа и определить, в какие сроки вы хотите приобрести жилье», – говорит эксперт.

Специалист также отмечает, что при покупке жилья важно не испортить кредитную историю.

«Если кредитная история чистая и есть стабильный доход, необходимо использовать возможности, которые предоставляет государство. Главное – действовать осознанно, быть финансово грамотными, не переплачивать банкам и выбирать жилье в пределах своих возможностей», – говорит Айгуль Темирхановна.

Какая программа наиболее выгодная?

«Если у вас уже накоплена половина стоимости жилья, одним из самых выгодных вариантов считается программа «Жас отбасы». Если имеется только 10-20% от стоимости жилья, стоит рассмотреть участие в программах «Наурыз» или «Отау». А для молодых специалистов определенных сфер более подходящими могут стать региональные ипотечные программы, – советует эксперт. Фото из личного архива эксперта

В Казахстане сегодня действует несколько ипотечных программ, направленных на обеспечение молодых семей жильем. Каждая из них предусматривает различные условия и льготы в зависимости от финансовых возможностей граждан.

В одной программе предлагается низкая процентная ставка, в другой – более доступный первоначальный взнос, а в третьей приоритет получают представители определенных профессий.

Поэтому перед покупкой жилья рекомендуется внимательно изучить условия всех доступных программ, сравнить их между собой и выбрать вариант, который лучше всего соответствует вашему бюджету и возможностям.