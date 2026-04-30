Какая погода будет в Казахстане с 30 апреля по 2 мая

Синоптики опубликовали прогноз погоды в Казахстане на период с 30 апреля по 2 мая, передает BAQ.kz.

В первые майские праздники погода в стране будет переменчивой.

Дожди, грозы и град

В ближайшие три дня в большинстве регионов ожидаются осадки.

2 мая на юге и юго-востоке пройдут сильные дожди.

Местами возможны грозы, град и усиление ветра.

В южных регионах также не исключены пыльные бури.

Где будет сухо

При этом не во всех регионах ожидается дождливая погода.

На севере, в центре и на востоке страны в течение трёх дней сохранится сухая и тёплая погода.

Жара и заморозки

Температура воздуха будет значительно отличаться по регионам.

В восточных и юго-восточных областях воздух прогреется до +32°C.

На северо-западе температура постепенно повысится до +25°C.

В то же время на западе страны ожидается +10…+15°C, а на севере - около +12…+18°C.

Ночью в западных, северных, восточных и северо-западных регионах возможны заморозки - температура может опускаться до -3°C.

Также синоптики предупреждают о тумане в ночные и утренние часы.

Водителей просят соблюдать осторожность на дорогах.