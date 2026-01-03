Большая часть Казахстана 3 января будет находиться под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане переменная облачность, днем снег, поземок. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный ночью 1-6 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 мороза, днем 2-4 мороза.

В Акмолинской области ночью на западе, юге снег, низовая метель, днем на западе, севере, юге снег, низовая метель. На западе, севере, востоке туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 мороза, на севере 13-18 мороза, днем 0-5, на севере 8 мороза. В Кокшетау переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 мороза, днем 6-8 мороза.

В Северо-Казахстанской области днем на западе области снег. На юге, западе, севере области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, на востоке области 21 мороза, днем 9-14 мороза. В Петропавловске переменная облачность, без осадков, туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью 6-11 м/с, днем 4-9 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 12-14 мороза.

В Костанайской области на западе, севере, юге области снег, низовая метель, гололед. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, на юге области 5 мороза, днем 5-10, на юге области 2 мороза. В Костанае облачно, снег, низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 7-9 мороза.

В Павлодарской области без осадков. На севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 15-20, днем 7-12 мороза. В Павлодаре переменная облачность, без осадков. Туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 9-11 мороза.

В Карагандинской области утром и днем на западе, севере области небольшие осадки (дождь, снег), гололед. На западе, севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный, южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, на севере области 15, днем 0-5 мороза. В Караганде переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, южный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 2-4 мороза.

В области Улытау утром и днем осадки (дождь, снег), гололед, низовая метель. На севере, востоке, в центре области туман. Ветер юго-восточный, южный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-8 мороза, днем 3 мороза - 2 тепла. В Жезказгане переменная облачность, в конце дня осадки (дождь, снег), гололед, поземок. Временами туман. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 0-2 мороза.

В Восточно-Казахстанской области без осадков. На севере, юге, в центре области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9-14 м/с, на востоке, юго-востоке области 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-15, на севере области 20, на юге области 7 мороза, днем 1-6, на севере, востоке области 10 мороза. В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, туман. Ветер юго-восточный 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 4-6 мороза.

В области Абай без осадков. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-восточный, южный 9-14 м/с, на югозападе, в центре области порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, на юге области 5-10 мороза, днем 0-5, на северо-западе области 8 мороза. В Семее переменная облачность, без осадков, туман. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 3-5 мороза.

В Алматинской области без осадков. На севере, юге, в горных районах временами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4 мороза - 1 тепло, на севере, в горных районах 7-12 мороза, днем 3-8 тепла, на севере, в горных районах 0 градусов. В Алматы переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 5-7 тепла. В Конаеве переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 мороза, днем 4-6 тепла.

В области Жетысу без осадков. Ночью и утром в центре, горных районах временами туман. Ветер восточный 9-14 м/с, на востоке порывы 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, на востоке, в горных районах 10-15 мороза, днем 0-5 тепла, на востоке, в горных районах 3-8 мороза. В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков. Ночью и утром временами туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 3-5 тепла.

В Жамбылской области без осадков. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с, утром и днем на юго-западе, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 1 мороза - 4 тепла, на севере, в горных районах области 5 мороза, днем 7-12, на севере, в горных районах области 2 тепла. В Таразе переменная облачность, без осадков. Временами туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 10-12 тепла.

В Туркестанской области днем на западе, севере, в горных районах дождь. На севере, юге, в горных районах туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в горных районах порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 тепла, на севере, в горных районах 3 мороза, днем 6-11, на севере, в горных районах 1 тепло. В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 8-10 тепла. В Туркестане переменная облачность, днем дождь. Ночью туман. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 8-10 тепла.

В Кызылординской области ночью на западе, севере области снег, днем на севере, востоке, в центре области осадки (дождь, снег). На западе, севере, в центре области гололед, туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем 2-3 тепла, на юге области 6 тепла. В Кызылорде переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 0-2 тепла.

В Актюбинской области ночью снег, днем на востоке снег. На юге, востоке низовая метель. На западе, севере туман. Ветер северо-западный, западный 9-14 м/с, на юге, востоке области 15-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем 13-18, на западе области 21, на юге, востоке области 4-9 мороза. В Актобе переменная облачность, ночью снег. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем 15-17 мороза.

В Западно-Казахстанской области днем на северо-западе небольшой снег, низовая метель. На севере, востоке, юге туман. Ветер южный, юго-западный 9-14 м/с, днем на западе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13-18, на востоке 21 мороза, днем 5-10, на востоке 13 мороза. В Уральске переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южный, юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 7-9 мороза.

В Атырауской области ночью на востоке небольшой снег. На севере, востоке туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-16, на востоке 20 мороза, днем 2-7, на востоке 10-15 мороза. В Атырау переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 5-7 мороза.

В Мангистауской области без осадков. На западе, севере, в центре туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, на севере 10-15 мороза, днем 3 мороза - 2 тепла, на севере 7-12 мороза. В Актау переменная облачность, без осадков. Ночью и утром гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 0-2 тепла.