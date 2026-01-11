Какая погода ожидается в Казахстане 11 января
Синоптики представили прогноз погоды в городах страны на воскресенье.
РГП "Казгидромет" представило прогноз погоды по Казахстану на 11 января, передает BAQ.KZ.
В Астане переменная облачность, дождь, снег, гололёд, ветер ночью 3-8, днём 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -12...-14°C, днём -1...+1°C.
В Алматы переменная облачность, без осадков, туман, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 0...-2°C, днём +7...+9°C.
В Шымкенте переменная облачность, в конце дня дождь, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°C, днём +12...+14°C.
В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°C, днём +3...+5°C.
В Актобе облачно, дождь, снег, гололёд, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью и днём -3...-5°C.
В Атырау переменная облачность, туман, ветер 6-11м/с. Температура воздуха ночью -5...-4°7, днём 0…-2°C.
В Жезказгане переменная облачность, дождь, снег, гололёд, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6°C, днём 0…+2°C.
В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер ночью 2-7, днём 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-9°C, днём -1...-3°C.
В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -15...-17°C, днём -2...-4°C.
В Конаеве переменная облачность, без осадков, туман, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°C, днём +6…+8°C.
В Костанае облачно, снег, метель, гололёд, туман, ветер 9-14, днём порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -13...-15°C, днём -6...-8°C.
В Кызылорде облачно, дождь, гололёд, туман, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°C, днём +3…+5°C.
В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -17...-19°C, днём -6...-8°C.
В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 4-9 м/с. Температура воздуха ночью -17...-19°C, днём -10...-12°C.
В Семее переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-14°C, днём -1...-3°C.
В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -10...-12°C, днём +5…+7°C.
В Таразе переменная облачность, без осадков, туман, голодёд, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°C, днём +14...+16°C.
В Туркестане переменная облачность, в конце дня дождь, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1°C, днём +9...+11°C.
В Уральске облачно, без осадков, гололёд, туман, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10°C, днём -3...-5°C.
В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 5-10, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -10...-12°C, днём -2...-4°C.
