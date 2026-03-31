Какая погода ожидается в Казахстане 31 марта
Спасательные службы призывают жителей следить за погодой.
Синоптики распространили штормовые предупреждения сразу по нескольким областям страны на 31 марта и ближайшие дни, передает BAQ.kz.
Ожидаются дожди, грозы, туман, сильный ветер, а также сохраняются риски паводков и природных пожаров.
В Мангистауской и Атырауской областях прогнозируются дожди с грозами. Местами ожидается туман, а порывы ветра могут достигать 15–20 м/с. В Актау и Атырау также возможны осадки и ухудшение видимости.
Схожая ситуация ожидается в Западно-Казахстанской области: здесь пройдут грозы, местами сильные дожди, туман и усиление ветра.
В Жамбылской области в горных районах пройдут дожди с грозами, возможен туман и даже пыльная буря на северо-востоке региона. Ветер усилится до 15–20 м/с.
В Актюбинской области синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами до 15–18 м/с.
В ряде северных и восточных регионов основной угрозой станет туман. Он ожидается в Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областях и области Абай.
В Северо-Казахстанской области дополнительно прогнозируется гололед.
В области Жетысу до 2 апреля сохраняется высокая пожарная опасность.
Также повышенные риски отмечаются:
- на востоке Кызылординской области
- на западе Туркестанской области
- на юге Костанайской области
Жителей просят соблюдать осторожность при обращении с огнем.
В области Абай и Восточно-Казахстанской области продолжается активное таяние снега. Это может привести к подъему уровня воды в реках, образованию заторов льда и подтоплениям.
Кроме того, в Карагандинской области и области Улытау уровень воды в некоторых реках уже приближается к опасным отметкам. Сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, дорог и хозяйственных объектов.
В горах Алматы и Алматинской области до 31 марта сохраняется риск схода лавин. Специалисты не рекомендуют выходить на заснеженные склоны.
Спасательные службы призывают жителей следить за погодой, соблюдать меры безопасности и по возможности избегать поездок и выхода на природу в период неблагоприятных условий.
