Какая погода ожидается в Казахстане

В стране объявлены штормовые предупреждения из-за опасных погодных явлений в ряде регионов, передает BAQ.kz.

По прогнозу метеорологов, в республике ожидаются усиление ветра, дожди с грозами, туманы, заморозки, а также высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области на юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Актюбинской области ночью и утром ожидается туман, на западе и севере — заморозки до 2 градусов, а на юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестанской области в горных районах прогнозируются кратковременные дожди, грозы и шквальный ветер до 20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидаются дожди, грозы, туман ночью и утром, а также усиление ветра до 20 м/с. Местами возможны заморозки до 3 градусов. В области Абай прогнозируется сильный ветер до 20 м/с и заморозки до 2 градусов, при этом сохраняется высокая пожарная опасность в центре региона.

В Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 20 м/с и заморозки до 3 градусов. В Северо-Казахстанской области прогнозируются дождь, гроза, туман и порывы ветра до 20 м/с, а также высокая пожарная опасность на западе области.

В Павлодарской области ночью ожидаются заморозки до 1 градуса, на севере сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанайской области ночью и утром пройдут дожди с грозами, в отдельных районах также возможны заморозки.

В Карагандинской области прогнозируется усиление ветра до 15 м/с и заморозки до 1 градуса. В Мангистауской области ожидаются дожди, грозы, местами град, а также туман и порывы ветра до 18 м/с. В Жамбылской области в горных районах прогнозируются дожди, грозы и ветер до 20 м/с, местами туман.

В Кызылординской области на востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Акмолинской области ожидаются дожди с грозами и заморозки до 1 градуса, а в Астане ночью возможны заморозки на поверхности почвы до 1 градуса.

Отдельно отмечается, что в период с 28 апреля по 5 мая в горах Алматы и Алматинской области сохраняется опасность схода снежных лавин на высоте выше 2800 метров из-за неустойчивого снежного покрова и ожидаемых осадков. Жителям и туристам рекомендуется не выходить на заснеженные склоны и соблюдать меры безопасности в горной местности.

Жителям всех регионов рекомендуется учитывать погодные условия, соблюдать осторожность на дорогах, не разводить огонь в пожароопасных зонах и воздержаться от поездок в горы при неблагоприятной погоде.