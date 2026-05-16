Какая погода ожидается в Казахстане

По данным синоптиков, 16 мая в ряде регионов Казахстана ожидаются неблагоприятные погодные условия.

Будет сильный ветер, грозы, пыльные бури, заморозки и высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области прогнозируется северо-восточный ветер с порывами до 23-28 м/с. В горных районах днем возможны кратковременные дожди и грозы. В Таразе ночью порывы ветра достигнут 23 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ночью и утром на севере ожидается туман, а на севере и востоке — заморозки до 3 градусов. В Семее температура ночью может опуститься до минус 1-3 градусов. На востоке региона сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается усиление северо-восточного и восточного ветра до 15-20 м/с. Ночью на востоке области возможны заморозки до 1 градуса. На севере и западе региона сохраняется высокая, а на юге — чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетісу на востоке, севере и в горных районах прогнозируется ветер с порывами до 23-28 м/с. В горных районах ночью ожидаются заморозки до 1 градуса. На юго-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области днем ожидаются дождь и гроза, местами ветер усилится до 15-20 м/с. Высокая пожарная опасность сохраняется на западе, юге и востоке региона. Аналогичные погодные условия прогнозируются и в Павлодаре.

В Кызылординской области ожидается пыльная буря, особенно на севере, востоке и в центре региона. Скорость восточного ветра составит 15-20 м/с, местами до 23 м/с. В регионе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью на севере, а днем на западе и юге ожидаются дожди и грозы. Порывы юго-восточного ветра могут достигать 20 м/с.

В Мангистауской области на западе, юге и в центре прогнозируются дождь и гроза. На северо-востоке региона сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области днем возможны небольшие дожди и грозы, ночью и утром — туман. На севере и востоке области ожидаются заморозки до 3 градусов. В Усть-Каменогорске ночью также прогнозируются заморозки.

В Атырауской области утром и днем на западе ожидаются дожди и грозы, местами туман и пыльная буря. Днем температура воздуха может достигнуть 35-36 градусов жары. Порывы ветра составят 15-20 м/с.

В Алматинской области ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. На западе региона сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области с 16 по 18 мая в центральной части региона ожидается высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области прогнозируется восточный ветер с порывами до 15-20 м/с. На юге региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ожидаются дожди, грозы и местами град. Днем порывы ветра могут достигать 20 м/с.

В Туркестанской области в горных районах возможны кратковременные дожди и грозы, а на севере региона — пыльная буря. Ветер усилится до 23 м/с. Высокая пожарная опасность сохраняется на западе и севере области.

В Акмолинской области ночью на востоке ожидаются заморозки на поверхности почвы до 1 градуса. В ряде районов региона сохраняется высокая пожарная опасность.