Какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни

В ближайшие три дня на территории Казахстана сохранится неустойчивая погода под влиянием активного циклона.

По прогнозу "Казгидромет", ожидаются дожди с грозами, местами сильные осадки. В отдельных регионах возможен град. По стране прогнозируется усиление ветра до 15–20 м/с, а 2-3 июля на юге и юго-востоке порывы могут достигать 23-28 м/с.

На юге Казахстана местами ожидаются пыльные бури.

Температурный фон

На западе и юго-западе температура воздуха поднимется до +31-38°C

На северо-западе – до +27-35°C

На севере и в центре страны ожидается понижение до +18-28°C

На востоке сохранится жаркая погода – +30-37°C

На юге и юго-востоке – комфортный фон +25-35°C

Синоптики отмечают, что погодные условия в указанный период будут меняться, поэтому казахстанцам рекомендуется следить за обновлениями прогнозов.