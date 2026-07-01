Какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие дни
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В ближайшие три дня на территории Казахстана сохранится неустойчивая погода под влиянием активного циклона.
По прогнозу "Казгидромет", ожидаются дожди с грозами, местами сильные осадки. В отдельных регионах возможен град. По стране прогнозируется усиление ветра до 15–20 м/с, а 2-3 июля на юге и юго-востоке порывы могут достигать 23-28 м/с.
На юге Казахстана местами ожидаются пыльные бури.
Температурный фон
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На западе и юго-западе температура воздуха поднимется до +31-38°C
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На северо-западе – до +27-35°C
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На севере и в центре страны ожидается понижение до +18-28°C
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На востоке сохранится жаркая погода – +30-37°C
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На юге и юго-востоке – комфортный фон +25-35°C
Синоптики отмечают, что погодные условия в указанный период будут меняться, поэтому казахстанцам рекомендуется следить за обновлениями прогнозов.
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