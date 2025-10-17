Погода на большей части Казахстана остаётся под влиянием мощного антициклона — осадков в ближайшие дни не ожидается, а небо продолжит радовать ясностью и спокойствием, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В северных регионах ночами по-прежнему прохладно, местами температура опускается ниже нуля. Однако днём столбики термометров поднимаются до +5…+10 градусов, позволяя наслаждаться прохладной, но солнечной осенью.

Настоящая золотая осень продолжает царить на юге страны: там погода особенно комфортная — в дневные часы воздух прогревается до +15…+20 градусов. Яркое солнце, отсутствие ветра и почти летнее тепло делают октябрь особенно приятным для прогулок.

И всё же без небольших "исключений из правил" не обошлось. Атмосферные фронты затронут северо-западные регионы, а также горные районы юго-востока Казахстана. Здесь синоптики прогнозируют осадки — местами в виде дождя и даже снега.

По предварительным данным, такая погода сохранится в ближайшие дни.