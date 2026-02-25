Обширный морозный антициклон продолжает влиять на погоду в большей части Казахстана. Значительных изменений температурного фона не ожидается — в большинстве регионов будет преимущественно ясно и без осадков, передает BAQ.KZ.

Тем не менее, южные области столкнутся с непогодой: прогнозируются осадки, временами сильные, преимущественно в виде дождя. Также ожидается усиление ветра и образование гололеда. К концу периода температура ночью снизится до –10…–17 °C, а в Туркестанской области — до –2…–10 °C; днём на юге прогнозируются морозы до –12 °C, местами в Туркестане потеплеет до +2…+7 °C.

По всей республике возможны туманы, что дополнительно снизит видимость на дорогах.

Жителям рекомендуется соблюдать осторожность на трассах, особенно в южных регионах, и учитывать погодные условия при планировании поездок.