Какая погода ждет казахстанцев в последние дни зимы
Сегодня 2026, 14:22
Обширный морозный антициклон продолжает влиять на погоду в большей части Казахстана. Значительных изменений температурного фона не ожидается — в большинстве регионов будет преимущественно ясно и без осадков, передает BAQ.KZ.
Тем не менее, южные области столкнутся с непогодой: прогнозируются осадки, временами сильные, преимущественно в виде дождя. Также ожидается усиление ветра и образование гололеда. К концу периода температура ночью снизится до –10…–17 °C, а в Туркестанской области — до –2…–10 °C; днём на юге прогнозируются морозы до –12 °C, местами в Туркестане потеплеет до +2…+7 °C.
По всей республике возможны туманы, что дополнительно снизит видимость на дорогах.
Жителям рекомендуется соблюдать осторожность на трассах, особенно в южных регионах, и учитывать погодные условия при планировании поездок.
