Какая помощь предусмотрена семьям с детьми в Казахстане?

Корреспондент BAQ.KZ подготовил обзор видов социальной помощи и возможностей получения жилья для семей с детьми в Казахстане в 2026 году.

Выплаты по уходу за ребёнком

При рождении ребёнка родителям выплачивается единовременное пособие. Его размер зависит от очередности рождения ребёнка. За первого, второго и третьего ребёнка предусмотрено около 140 тысяч тенге, а за четвёртого и последующих - более 230 тысяч тенге.

Кроме того, до достижения ребёнком возраста 1,5 лет выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребёнком. Неработающие родители получают выплаты от государства, а официально трудоустроенным гражданам средства выплачиваются из Государственного фонда социального страхования.

Для семей с четырьмя и более несовершеннолетними детьми предусмотрено специальное государственное пособие как для многодетных семей. Размер выплаты зависит от количества детей.

Помощь многодетным семьям

Семьям с четырьмя и более несовершеннолетними детьми либо студентами очной формы обучения до 23 лет назначаются пособия независимо от дохода семьи в следующих размерах:

на четырёх детей - 16,03 МРП;

на пятерых детей - 20,04 МРП;

на шестерых детей - 24,05 МРП;

на семерых детей - 28,06 МРП;

на восьмерых и более детей - 28,06 МРП плюс дополнительно по 4 МРП за каждого ребёнка после седьмого.

Адресная социальная помощь

Семьи с низким доходом могут претендовать на адресную социальную помощь (АСП). Она предоставляется, если среднедушевой доход семьи ниже черты бедности.

Жилищные программы

Продолжают действовать государственные программы по решению жилищного вопроса. Одна из них - льготная ипотека, реализуемая через Отбасы банк. По программе «Бақытты отбасы» многодетные, неполные семьи и семьи, воспитывающие детей с особыми потребностями, могут оформить кредит под 2–5%.

Также акиматы предоставляют жилищные сертификаты - единовременную помощь для покрытия части первоначального взноса. Обычно сумма составляет до 1–1,5 млн тенге.

Государство также субсидирует часть арендной платы для малообеспеченных семей, чей доход не превышает прожиточный минимум.

Кроме того, можно оформить жилищную помощь, если расходы на коммунальные услуги превышают определённую долю дохода семьи. В каждом регионе этот порог устанавливается отдельно.

Большинство пособий и социальных выплат можно оформить онлайн через портал eGov.kz.

Постановка в очередь на жильё

В Казахстане были изменены правила постановки граждан на учёт нуждающихся в жилье. Согласно новым требованиям, вступившим в силу с 24 мая 2025 года, теперь в очередь на жильё могут вставать не только представители социально уязвимых групп, но и любые казахстанцы, не имеющие собственного жилья.

Заявления принимаются через портал Orken Otbasybank.

Согласно новым правилам, у заявителя и членов его семьи не должно быть жилья на территории Казахстана в течение последних пяти лет. Для жителей Астаны, Алматы и Шымкента сохраняется требование постоянной регистрации в городе не менее трёх лет.

В рамках жилищной политики гражданам предлагаются различные меры поддержки:

предоставление коммунального жилья;

субсидирование аренды;

льготная ипотека;

жилищные сертификаты.

При этом бесплатное жильё государством не предоставляется.

Заявки рассматриваются в течение одного рабочего дня. Если требуются дополнительные документы или жильё признано аварийным, срок рассмотрения может быть продлён до трёх рабочих дней.

Также после введения новых изменений было заявлено, что очередь на жильё будет распределяться с учётом уровня дохода и даты постановки на учёт. При этом не менее 70% арендного и кредитного жилья будет предоставляться социально уязвимым категориям населения. Среди них - многодетные семьи, сироты, люди с инвалидностью, ветераны и неполные семьи.

В документе также указано, что учитывается наличие жилья у членов семьи. Например, если у супруга имеется жильё, приобретённое до заключения брака, гражданин не сможет встать в очередь на жильё. Также учитываются доли жилья, полученные по наследству или в результате приватизации.