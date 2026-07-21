Какие арбузы и дыни могут быть опасны

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкoва призвала жителей покупать арбузы и дыни только в разрешённых торговых местах, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По её словам, при покупке бахчевых культур в первую очередь необходимо обращать внимание на соблюдение правильного температурного режима хранения и санитарных требований.

"Ни в коем случае не покупайте арбузы и дыни вдоль автомобильных дорог или в местах несанкционированной торговли. Также рекомендуется отказаться от приобретения уже нарезанных плодов. В разрезанных продуктах могут активно размножаться микроорганизмы, что представляет угрозу для здоровья человека", – заявила Асель Калыкoва на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Специалист отметила, что соблюдение простых правил гигиены помогает предотвратить острые кишечные инфекции и пищевые отравления. Кроме того, перед покупкой бахчевых продуктов она рекомендовала внимательно осматривать их внешний вид.

"Кожура арбуза или дыни должна быть целой. На ней не должно быть трещин, вмятин или других признаков повреждения", – подчеркнула представитель департамента.

Асель Калыкoва также сообщила, что разрезанные арбузы и дыни не следует хранить в холодильнике более 24 часов. Если плод уже был разрезан, его необходимо обязательно накрыть пищевой плёнкой и убрать в холодильник.

Кроме того, специалист рекомендовала перед употреблением тщательно промывать бахчевые культуры под проточной водой и вытирать их бумажным полотенцем.

Также она напомнила, что нож и другие кухонные принадлежности, используемые для разрезания арбуза или дыни, необходимо предварительно тщательно вымыть и полностью высушить.